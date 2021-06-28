الحوار السياسى الليبى: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن

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جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، اتفق ملتقى الحوار السياسى الليبى، على إجراء الانتخابات عن طريق الاقتراع العام، وإجراء الانتخابات الرئاسية بنظام القوائم.
وحدد ملتقى الحوار السياسى الليبى، بعض شروط المرشح للانتخابات الرئاسية، حيث أوضح أنه يجب ألا يكون حاملا لجنسية أخرى غير الليبية، وأن يكون غير متزوج من أجنبية.
وأوضح ملتقى الحوار السياسى الليبى، أن المرشح يعتبر مستقيلا من منصبه فى المؤسسة العسكرية حال فوزه بالانتخابات.
وخصص ملتقى الحوار السياسى الليبى، نسبة 30% للمرأة فى الانتخابات التشريعية و3 % لكل مكون ثقافى.
وأشار ملتقى الحوار السياسى الليبى، إلى أن البرلمان الليبى ستشكل من غرفتى النواب ومقره بنغازى والشيوخ ومقره سبها.
وأعلن ملتقى الحوار السياسى الليبى، تأجيل طرح الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
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