رغم اعتراض موسكو.. مناورات عسكرية أوكرانية أمريكية فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "رويترز"، تأتى تدريبات "نسيم البحر 2021" فى أعقاب تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسى وموسكو، التى قالت الأسبوع الماضى إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل فى مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم، بينما رفضت بريطانيا الرواية الروسية للأحداث.

ودعت السفارة الروسية فى واشنطن الأسبوع الماضى، لإلغاء التدريبات، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد، إذا تطلب الأمر، لحماية أمنها الوطنى.

وتستمر تدريبات "نسيم البحر 2021" أسبوعين، وتشارك فيها قوات قوامها نحو خمسة آلاف جندى من دول حلف شمال الأطلسى ودول أخرى حليفة ونحو 30 سفينة حربية و40 طائرة والمدمرة الأمريكية روس، كما سيشارك فيها مشاة البحرية الأمريكية.

وتقول أوكرانيا إن الهدف الرئيسى من المناورات هو اكتساب خبرة فى العمل المشترك أثناء عمليات حفظ السلام والعمليات الأمنية متعددة الأطراف.