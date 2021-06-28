صور.. سفارة كازاخستان تنظم مؤتمرا حول أولوياتها خلال رئاستها لـ CICA

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة كازاخستان بالقاهرة، اليوم الإثنين، مؤتمرًا حول "أولويات كازاخستان خلال رئاستها لـ سيكا CICA فى الفترة 2021-2022: تنفيذ إجراءات بناء الثقة فى أبعادها الخمسة من قبل الدول أعضاء المؤتمر"، وذلك خلال الزيارة الحالية التى يقوم بها السفير خيرات ساريباى المدير التنفيذى لأمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا سيكا"CICA" للقاهرة.





حضر المؤتمر، بعض السفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر ومراكز الدراسات التحليلية المصرية، لمناقشة أولويات تطوير CICA ودور القارة الآسيوية فى الحفاظ على الاستقرار الإقليمى والعالمى.

استهل المؤتمر بكلمة السفير خيرات ساريباى المدير التنفيذى لأمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا سيكا"CICA"، مؤكدًا أن مصر دولة لها مكانة مهمة يمكنها أن تصبح جسرًا يربط أوروبا وآسيا، معتبرًا أن مصر دولة أفرو آسيوية فريدة من نوعها وتلعب دورًا رئيسيًا فى القضايا الدولية المهمة، مشيرًا إلى الدور الفعال للرئيس عبدالفتاح السيسى فى التصدى للتحديات الإقليمية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا عن أمله فى أن تستمر فى لعبها دورًا فى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة.

وأكد أن القاهرة كانت مكانًا مناسبًا لعقد مثل هذه الفعالية الدولية التى تضم سفراء ودبلوماسيين من الدول الأعضاء فى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا وعددهم 27 دولة، إلى جانب ثمانى دول وخمس منظمات تتمتع بصفة مراقب.

وأوضح أن "CICA" تم إنشائها فى الخامس من أكتوبر 1992، بعد أن أعلن الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نورسلطان نزاربايف فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مبادرته لإنشاء "مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا سيكا "CICA" وهو هيكل يهدف إلى خلق بنية موحدة للتعاون بهدف تحقيق الأمن فى القارة الآسيوية، واليوم هناك 27 دولة كاملة العضوية فيها تغطى حوالى 90% من أراضى القارة الآسيوية، كما أن هناك 8 دول و6 منظمات دولية تتمتع بصفة مراقب بالمؤتمر من بينها منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وتعد مصر أحد الأعضاء المؤسسين للمؤتمر، وتبذل جهودًا كبيرة من أجل تعزيز إجراءات بناء الثقة فى القارة الآسيوية.

وقال السفير إيهاب بدوى مساعد وزير الخارجية، إن مصر تولى أهمية كبيرة لدورها كدولة عضو فى مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا CICA، وتؤمن أن لها دورًا فى دعم الأمن والاستقرار ليس فقط بالداخل وإنما على المستوى الدولى.

وأشاد بدوى، بتأسيس دولة كازاخستان للمؤسسة، معربًا عن تقديره للدولة لنجاحها فى خلق بيئة من الثقة بين المشاركين، متمنيًا لها النجاح فى تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن مصر تروج للسلام والاستقرار ورفض الإرهاب والتطرف وتعزيز التجارة، معتبرًا أن مؤسسة CICA تساهم فى تعزيز هذه المبادئ.

وأكدت إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، أن أهداف الأمم المتحدة التى حددها الأمين العام للمؤسسة الدولية لمدة 5 أعوام تشمل مواجهة كورونا وتعزيز السلام والأمن وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمساواة والتركيز على دعم الناس.

وقالت بانوفا، إنها وفريقها فى القاهرة يتعاونون من أجل نجاح مبادرات المؤسسات التى تخدم الإنسان، وأن المؤسسات الإقليمية تلعب دورًا مهمًا فى تنفيذ الأجندات على المستوى الإقليمى والدولى.

معتبرة أن مؤسسة CICA يمكنها لعب هذا الدور حيث لا يوجد سلام بدون تنمية مستدامة والعكس صحيح.