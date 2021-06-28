نص كلمة أمين الجامعة العربية فى المؤتمر الوزارى حول سوريا

جدة - نرمين السيد - وجاءت نص كلمة الأمين العام:

معالى السيد لويجى دى مايو

وزير خارجية الجمهورية الإيطالية

معالى السيد أنتونى بلينكين

​وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

أصحاب المعالى الوزراء،

السيدات والسادة،

أتوجه بالشكر إلى الوزير بلينكن على المبادرة بعقد هذا الاجتماع، ولإيطاليا على الاستضافة الكريمة.

توقيت اجتماعنا مهم لأن آخر ما يريده المجتمعون اليوم هو أن تتحول المأساة السورية إلى قضية منسية، لا مكان لها على الأجندة الدولية المُزدحمة.. وآخر ما نريده جميعاً هو أن يتحول الوضع الخطير فى سوريا إلى نزاع مجمد وأزمة مستديمة تدار ولا تحل.

لقد شهدت الخمسة عشر شهراً الماضية نوعاً من الهدوء الهش وخفض التصعيد العسكرى كنتيجة لحلول مؤقتة وأشكال مختلفة من التنسيق بين عدد من القوى التى لها وجود عسكرى على الأرض السورية.. وبرغم أننا نتفق جميعاً فى أن أى تراجع فى العنف هو أمرٌ جيد فى ذاته.. إلا أن ذلك لا ينفى أن ما يتم من ترتيبات يظل مؤقتاً وهشاً.. ويعكس حالة نرفضها من تقسيم البلد عملياً إلى مناطق نفوذ بين قوات وجيوش أجنبية تتواجد على الأرض السورية.

كما أن هذه الترتيبات لا تنفى حقيقة ما يواجهه السوريون من تدهور متسارع فى كافة ظروف الحياة، وبحيث صار 11 مليوناً منهم –فى داخل سوريا- فى حاجة إلى مساعدات إنسانية وغذائية.. فضلاً عن أن ما يقرب من نصف السوريين صار -للأسف- خارج سوريا.

تبنت الجامعة العربية، ومنذ وقتٍ مبكر، مبدأين أساسيين فى التعامل مع الأزمة السورية.. الأول هو الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطنى عبر رفض التدخل الأجنبى والتواجد العسكرى الأجنبى على أرضها.. والثانى هو أن الحل السياسى يبقى السبيل الوحيد لمعالجة جذور الأزمة السورية بدلاً من معالجة مظاهرها أو تسكين أعراضها.

وأظن أننا جميعاً، وبرغم الاختلافٍ فى وجهات نظرنا حيال النزاع الدائر فى سوريا، نتفق فى شعورنا بخيبة الأمل إزاء عدم وجود أى تقدم على المسار السياسى لتسوية الأزمة حتى الآن.. إن المرحلة الحالية تقتضى منا التفكير بعمق فى المسار والآليات التى تم اتباعها عبر العامين الماضيين لإيجاد حل سياسى للأزمة.. وما إذا كانت هذه الآليات ما زالت مناسبة.. أخذاً فى الاعتبار التطورات الميدانية التى طرأت على طبيعة الصراع فى سوريا وعلى موازين القوى المختلفة فى هذا الصراع.

وبالإضافة إلى ذلك ينبغى التفكير بجدية فى اشراكٍ أكبر وأوسع فى تسوية الأزمة لأطرافٍ من أصحاب المصلحة فى استقرار سوريا، بما فى ذلك الأطراف العربية ذات الاهتمام بالأزمة السورية، والتى تأثرت أكثر من غيرها، وعلى مستويات مختلفة، بما جرى فى هذا البلد خلال العشرية الماضية.

السيدات والسادة

إن سوريا بلدٌ عربى الهوية والانتماء.. بالتاريخ والجغرافيا والثقافة.. والدول الأعضاء فى الجامعة العربية حريصةٌ كل الحرص على استقراره وعروبته.. والتى تبقى حقيقة راسخة برغم أية تغيرات طارئة أو محاولات لسلخ سوريا بعيداً عن عروبتها.. أو دفعها دفعاً لتلبية أجندات أخرى أو مصالح إقليمية غريبة عنها.

ومن دون استقرار سوريا، لن ينعم المشرق العربى بالاستقرار.. فما يجرى فى هذا البلد، تتردد أصداؤه وآثاره فيما وراء حدوده.. ولنا فى ظاهرة داعش العابرة للحدود خيرُ دليل.. كما أن آثار أزمة اللاجئين السوريين فى دول الجوار ليست خافية على أحد.

إن سوريا، وطن وشعب، تستحق كل سعيٍ من أجل الدفع بمسار سياسى جاد، وذى مصداقية.. تتحمل فيه كل من الحكومة السورية والمعارضة بأطيافها، وكذلك كافة الأطراف غير السورية، مسئولياتها التاريخية أمام الملايين من أبناء الشعب السوري.. هذا الشعب الذى يتطلع -بعد طول معاناة - لمستقبل أفضل لأبنائه، ويسعى لتحقيق طموحاته بالعيش بحرية فى بلد آمن ومستقل ومستقر.. بلا عنف أو قهر أو حروب.