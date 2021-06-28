نتائج السادس الابتدائي 2021 موقع نتائجنا واوائل الشهادة الابتدائية وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الابتدائي، من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل جميع طلاب الشهادة الابتدائية في العراق حاليا هو نتائج السادس الابتدائي، حيث ان وزارة التربية والتعليم اعلنت ان النتائج متواجدة الآن بشكل إلكتروني لجميع الطلاب، ليكون هذا واحدًا ضمن الاجراءات الاحترازية المتواجدة في الوقت الحالي حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين أحد من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أنه قد تم الانتهاء من تصحيح اوراق الاجابات ورفع الاجابات على الموقع المخصص للاستعلام، وقد جاء الموقع المخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية هو موقع “ناجح” والذي تصدر من خلالة النتائج على مدارس سنتين ماضيتين، وهو موقع معتمد من قبل الوزارة تصدر من خلالة النتائج على مدار العديد من السنوات الماضية.

نتائج السادس الابتدائي

لقد ادى جميع طلاب الشهادة الابتدائية بالعراق الاختبارات الخاصة بهم في ظل إجراءات أمنية احترازية مشددة حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا بين أحد من الطلاب، مما قد دفع ملايين الطلاب وأولياء الامور بالبحث عن طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي، بعد الاعلان من قبل المسؤولين ان النتائج ستظهر إلكترونيًا، وبعد أسبوع من عرض النتيجة إلكترونيًا ستصدر في المدارس الخاصة بالطلاب.

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا ايهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

اسماء اوائل السادس الابتدائي بالعراقخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

قم بالدخول إلى موقع استعلام نتائج السادس الابتدائي وهو “وزارة التربية والتعليم العراقية“، وبعد الدخول إلى الموقع اضغط على ايقونة نتائج الطلاب ضمن المتواجدين أمامك، ثم ادخل البيانات المطلوبة منك مثل الرقم الامتحاني والصف الدراسي وغيرهم، ثم اضغط على استعلام، وستصدر لك النتيجة فورًا بعد التأكد من ان البيانات المُدخلة صحيحة.