تنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية المرحلة الاولى وبدائل الثانوية العامة في مصر

تنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية، بعد تزايد الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي أن محافظ القليوبية قد اعتمد درجة قبول الثانوية العامة من 240 و250 درجة، تزايد البحث بشكل كبير على جميع محركات البحث الشهيرة خاصة جوجل وفاير فوكس عن تنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية، وذلك للتعرف على التنسيق الصحيح والذي تم اعتمادة بشكل رسمي، والجدير بالذكر أن التنسيق قد صدر صباح اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو 2021، والجدير بالذكر أن التنسيق هذا العام الدراسي مرتفع عن الأعوام السابقة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة نجاح الطلاب وارتفاع أعداد الطلاب الأوائل في الشهادة الاعدادية، بالاضافة إلى ذلك فإن محافظة القليوبية في كل عام تقوم بوضع اختبارات في مستوى الطالب المتميز بإجمالي 50% من الاسئلة، وفي مستوى الطالب المتوسط بإجمالي 50% من الأسئلة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية

لقد اتى تنسيق الثانوية العامة 2021 القليوبية حسب ما أعلن عنه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية كحد ادنى 235 درجة، أي 83.9 بالمئة، وذلك للعام الدراسي الجديد 2021/2022، لذلك فإن جميع الطلاب الذي يزيد المجموع الخاص بهم عن 235 يمكنهم التقديم للالتحاق بالثانوية العامة، وذلك مع بداية شهر أغسطس أي بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة لإمكانية الذهاب إلى المدارس والبدء في التقديم.

بدائل الثانوية العامة في مصر

هناك عشرات البدائل لمدارس الثانوية العامة في مصر والتي يبحث عنها العديد من الطلاب في جميع المحافظات، أولها مدرسة ستيم او كما يطلق عليها مدرسة المتفوقين، والتي تقبل الطلاب الذي يأتي مجموعهم اعلى من 98% بشرط ان يكون حاصل على الدرجة النهائية في مادة ضمن المواد العلمية “الرياضيات، العلوم، اللغة الانجليزية” او ان يكون الطالب حاصل على اعلى من 95% بشرط ان يكون حاصل على الدرجة النهائية فى مادتين ضمن المواد المذكور سابقًا، وهناك العديد من المدارس الأخرى مثل مدرسة المياة والصرف الصحي، مدرسة الضبعة النووية في مرسى مطروح، ومدرسة الذهب والمجوهرات، ومدرسة غبور السيارات والطاقة الشمسية.

8 صور شخصية للطالب 4×6.

أصل شهادة الميلاد.

اصل وصورة شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

عدد اثنين صورة بطاقة الوالدين.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة