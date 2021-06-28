أفضل تخصصات الكلية التقنية وشروط الالتحاق

تخصصات الكلية التقنية زاد وكثر السؤال عنها في الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى إقبال الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية على الانضمام إليها لما لها من مستقبل جيد في سوق العمل عقب التخرج، وهناك تخصصات الكلية التقنية للبنات بالمدينة بالإضافة إلى تخصصات الكلية التقنية بالطائف لذا سنتعرف سويًا على أفضل تخصصات الكلية التقنية بوجه عام.

أفضل تخصصات الكلية التقنية

الكلية التقنية هي واحدة من المؤسسات التعليمية الحكومية في المملكة، والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية بمعايير الجودة للتدريبات التقنية والمهنية، وهناك العديد من التخصصات التي يمكن الالتحاق بها ومن افضل تخصصات الكلية التقنية ما يلي:

يمكن الالتحاق بقسم تقنية الشبكات فهو من الأقسام الرائدة في سوق العمل، بالإضافة إلى إدارة أنظمة الشبكات.

وهناك تخصص البرمجيات وتقنية الحاسب الآلي أيضًا من الأقسام المتميزة محليًا وعالميًا.

أما عن تخصص صيانة الطائرات العسكرية فقد تم تصنيفه على أنه من أفضل تخصصات الكلية التقنية أيضًا إلى جانب التقنية الإدارية والكهربائية.

كما أن الكلية قامت بتوفير قسم خاص للتسويق يؤهل كوادر بشرية للعمل في السوق بمهنة المسوقين، وهذا التخصص يحتوي على المواد التعليمية والتدريبات اللازمة للتأهيل.

وهناك أقسام متميزة أخرى من بينها حياكة الملابس أو تخصص التفصيل، بالإضافة إلى العناية بالبشرة والتجميل والشعر.

شروط الالتحاق بتخصصات الكلية التقنية

وهناك العديد من الشروط التي يُطلق عليها شروط عامة لكي يتم قبول الطلاب في الكلية التقنية من بينها:

أن يكون الطالب المتقدم حصل على الشهادة الثانوية العامة من المملكة، أو على الأقل الشهادات المعادلة لها من خارج المملكة.

ألا يكون قد مرت خمس أعوام على الحصول على تلك الشهادة، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يتم إجرائهم للتخصصات المطلوب لها ذلك.

ينبغي أن تنطبق الشروط التي توفرها الكلية على الطلاب في الأقسام التي يرغبون بالانضمام إليها.

أن يكون الطالب أو الطالبة لائقين من الناحية الطبية.

طريقة التقديم في تخصصات الكلية التقنية

وعلى من يجد به الشروط السابقة ويرغب في التقديم في تخصصات الكلية التقنية اتباع التالي:

ويليها إدخال البيانات المطلوبة منها بيانات الطالب أو الطالبة الشخصية والموافقة على الشروط والأحكام فقط.