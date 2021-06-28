معرفة تنسيق الثانوية العامة 2021 سوهاج للتقديم في مدارس الثانوية العامة بالمحافظة

تنسيق الثانوية العامة 2021 سوهاج، منذ ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وتزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة عن تنسيق الثانوية العامة 2021 سوهاج، وذلك حيث اعتمد السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج التنسيق الخاص بالثانوية العامة 2021 بعد الشهادة الإعدادية وذلك في جميع المدارس الثانوية في المحافظة للعام الدراسي القادم 2022/2021، وذلك حيث جاء التنسيق بمجموع درجات قبول في المدارس الثانوية بحد أدنى 258 درجة لطلاب المدارس العامة وذلك للطلبة دارسي اللغة الإنجليزية ومجموع 230 درجة كحد أدني للطبة دارسي اللغة الفرنسية، وفي هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات حول التنسيق الخاص بالثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2021 سوهاج

قام الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بالإعلان عن أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قامت بتشكيل لجنة برئاسته من أجل التخطيط لتنسيق الثانوية العامة 2021 سوهاج وأعلن أن اللجنة انتهت بالفعل من إدارة التخطيط والمتابعة لأعمال التنسيق لجميع الطلبة الناجحين في امتحانات الشهادة الاعدادية 2021، وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن التنسيق الخاص بالثانوية العامة 2021 في محافظة سوهاج وكذلك الثانوي الفني للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، فيما أعلن السيد محافظ سوهاج عن شكرة وتقديره لكافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لما بذلوه من جهد كبير وأشار إلى أهمية الوزارة في إعداد وتقديم جيل جديد واعد.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 سوهاج والتي جاءت بحد أدنى 258 درجة لطلاب اللغة الإنجليزية ومجموع 230 درجة لطلاب اللغة الفرنسية كحد أدنى، أما عن تنسيق مدارس التجارة المتقدمة بنظام 5 سنوات فجاءت بحد أدنى 250 درجة ومدارس الفندقية السياحية بنظام 5 سنوات أيضًا جاءت بحد أدنى 250 درجة، وكان السيد اللواء طارق الفقي قد أعتمد منذ فترة قصيرة النتيجة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 في محافظة سوهاج وجاءت نسبة النجاح في المحافظة بنسبة 78.29%، فيما بلغ عدد الناجحين الحاصلين على أكثر من 50% فأكثر نسبة نجاح 78.29% بواقع 61 ألف 141 طالب وطالبة.