رجل يقتل زوجته ضربا وخنقا في الاردن

دوت الخليج :- أقدم زوج، اليوم الاثنين، على قتل زوجته في محافظة البلقاء داخل منزلهما.
وقال مصدر أمني، إنه ورد بلاغ صباح اليوم لمديرية شرطة البلقاء بوفاة سيدة داخل منزلها حيث تم التحرك للمكان وتبين من خلال التحقيقات انها تعرضت للضرب والخنق على يد زوجها اثر خلافات بينهما.
وأوضح المصدر أنه تم أُلقاء القبض على الزوج واعترف بذلك وما زال التحقيق جارياً معه
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