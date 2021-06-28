خبر سيئ لأنشيلوتي قبل بدء رحلته مع ريال مدريد

مع عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد، أدرج اسم المدير الفني الإيطالي على قائمة المتخلفين عن سداد الضرائب للسلطات الإسبانية، التي تضم أسماء مدينين تزيد ديونهم عن مليون يورو.

وتراكمت ديون أنشيلوتي المستحقة للخزانة الإسبانية لتبلغ 1.4 مليون يورو، حسبما جاء في القائمة التي نشرت الاثنين من قبل سلطات الضرائب المحلية.

وسبق لأنشيلوتي (62 عاما) أن أشرف على الفريق الملكي بين عامي 2013 و2015، وقاده لتحقيق اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا عام 2014، قبل أن يتعاقد ريال مع الإيطالي مجددا في الأول من يونيو بعد موسمين قضاهما في إيفرتون الإنجليزي، ليحل محل الفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر الرحيل عن منصبه.

وأدرج في القائمة أيضا اسم لاعب برشلونة السابق وساو باولو الحالي البرازيلي داني ألفيش، المتخلف عن دفع مليوني يورو.

في المقابل، تم شطب اسم البرازيلي الآخر نجم برشلونة السابق وباريس سان جرمان الفرنسي الحالي نيمار عن القائمة، بعد إدراجه عام 2020 حيث كان يدين للخزانة الإسبانية بمبلغ 34.6 مليون يورو.

ومن المرجح أن يكون قد تم حذف اسم نيمار الذي يخوض حاليا مسابقة كوبا أميركا مع منتخب بلاده، لأسباب عدة يمكن ربطها بإمكانية أن يكون قد سدد ديونه أو خفضها إلى أقل من مليون يورو، أو تفاوض على التعليق أو الإعفاء أو تقسيم الديون إلى دفعات.