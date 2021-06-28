عزل وزير الدفاع البريطانى صحيا بعد إصابة رئيس الأركان بكورونا

جدة - نرمين السيد - اضطر وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، و6 من كبار القادة العسكريين فى المملكة المتحدة، لعزل أنفسهم صحيا، بعد أن ثبتت إصابة رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية، نيك كارتر، بفيروس كورونا.





وأكدت وزارة الدفاع البريطانية فى بيان إصابة كارتر بفيروس كورونا، وقالت إن جميع المسؤولين الذين كانوا فى اجتماع مع كارتر الأسبوع الماضى، بمن فيهم وزير الدفاع، يخضعون للعزل الذاتى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وبحسب صحيفة "التلجراف" بدأ كارتر فترة العزل الذاتى أواخر الأسبوع الماضى، بعد أن جاءت نتيجة اختباره بفيروس كورونا إيجابية، ومنذ ذلك الحين، نبه تطبيق خدمات الصحة الوطنية للاختبار وتعقب وزير الدفاع، بن والاس، ورؤساء البحرية الملكية وسلاح الجو الملكى والقيادة الإستراتيجية، إلى ضرورة البقاء فى منازلهم بعد "الاتصال الوثيق" برئيس الأركان نيك كارتر. وكان كارتر "62 عاما" عقد اجتماعا فى أكاديمية الدفاع فى شريفنهام، بأوكسفوردشاير، يوم الخميس الماضى مع الوزير والاس، ونائب رئيس أركان الجيش الأدميرال، تيم فريزر، وقائد الجيش مارك كارلتون سميث.

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