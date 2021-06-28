العراق يندد بالضربات الأمريكية ويعتبرها انتهاكا لسيادة البلاد 

جدة - نرمين السيد - نددت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، بضربة جوية أمريكية على مسلحين على حدود العراق مع سوريا، وقالت إنها ستدرس كل الخيارات القانونية لمنع تكرارها، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وعقد مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمى اجتماعا أمنيا طارئا، اليوم الاثنين، بعد الضربات الجوية الأمريكية التى وصفها بأنها انتهاك لسيادة العراق. ويقول مسؤولون عراقيون إنهم يريدون تجنب التورط فى تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران، وخاصة وأن الهجمات الأمريكية استهدفت مسلحين موالين لإيران.

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