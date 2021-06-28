فيديو.. انفجار ضخم قرب محطة مترو أنفاق فى لندن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية، أعلن قسم الإطفاء عن توجه عشرة سيارات وحوالى سبعين رجل إطفاء إلى موقع الإنفجار، فى محطة Elephant & Castle. وطلب قسم الإطفاء من السكان المحليين الابتعاد عن نوافذ منازلهم وإغلاق الأبواب. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر، كرة نار كبيرة تخرج من موقع الانفجار، بالإضافة لسحابة ضخمة من الدخان الكثيف التى تتصاعد من موقع الانفجار.

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