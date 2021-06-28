خطوات حجز موعد مستوصف صحي الكويت 2021 رابط حجز موعد كشف طبي بالرقم المدني وزارة الصحة الكويتية moh.gov.kw

خدمة حجز موعد مستوصف صحي الكويت هي واحدة من اكثر الخدمات تداولا واكثر الأشخاص بحثا عنها في الكويت، وذلك لحاجة الكثير من الأشخاص لزيارة مستوصف صحي بالكويت للكشف او اتباع الإجراءات الصحية المختلفة، حيث تقوم وزارة الصحة الكويتية بتوفير هذه الخدمة بشكل الكتروني لتكون اكثر تنظيما، حيث يقوم المواطن بالحصول لعلى موعد مسبق يتم حجزه بشكل الكتروني للتوجه في الموعد المحدد الى المستوصف الصحي الذي يتم تحديده، حيث تسعى الحكومة الكويتية متمثلة في الوزارات المختلفة الى توفير كافة الخدمات التي يحتاج اليها الأشخاص الكترونيا لتسهيلها وتوفير الوقت والجهد، لذلك نوضح الان كيفية اجراء خدمة حجز موعد مستوصف صحي بالكويت 2021 الكترونيا.

وزارة الصحة الكويتية حجز موعد

اتاحت الحكومة الكويتية للمواطنين والمتواجدين بالكويت بشكل عام الكثير من الخدمات ليتم اجراءها بشكل إلكتروني، وخدمة حجز موعد لزيارة مستوصف صحي هي واحدة من الخدمات التي تم اضافتها حديثا ليتم اجراءها بشكل الكتروني، وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها الحكومة في الكويت سعيا إلى تقديم تقليل الازدحام والتكدس في المستوصفات الصحية الموجودة في جميع انحاء الكويت، ويتم تحديد الموعد تبعا لمواعيد العمل الخاص بالمستوصف الصحي، حيث نجد ان مواعيد عمل العيادات العامة في الكويت تبدأ الفترة الاولى بها من الساعة السابعة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا، وتبدأ أيضا الفترة الثانية بداية من الواحدة والنصف ظهرا وحتى السادسة مساء من كل يوم، اما عن عيادات النساء والامراض المزمنة في الكويت تعمل لفترة واحدة فقط تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة مساء.

خطوات حجز موعد مستوصف صحي الكويت2021

يمكن لكافة الراغبين في زيارة مستوصف صحى الكويت اجراء حجز موعد وذلك بشكل الكتروني من خلال اتباع ما يلي.