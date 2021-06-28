قرض مدعوم بدون فوائد بنك التنمية الاجتماعية للنساء العاطلات والموظفات بأسهل الإجراءات

يعد بنك التنمية الاجتماعي من أفضل البنوك من حيث توفير المنتجات التمويلية (مدعومة) تشمل الفئات محدودة الدخل من خلال قرض مدعوم بدون فوائد تحت مسمى تمويل الأسرة الذي يضم كافة الفئات منهم النساء العاطلات التي لا تعمل أو ربة المنزل بالإضافة إلى المطلقة والمهجورة خاصة التي تعول أطفالاً، هذا المنتج تحديداً يعتبر من أفضل القروض الموجودة في المملكة العربية السعودية نظراً لأنه لا يحمل أي رسوم أو هامش ربح وذلك نظراً لأنه من قبل بنك التسليف وهو بنك اجتماعي أي يقدم الدعم في صورة خدمات تمويلية لكافة فئات المجتمع، حيث أضاف تعديلاً على هذا المنتج ورفع الحد الأقصى لراتب الأسرة من 12.000 ريال إلى 12.500 ريالاً بحيث يكون نصيب الفرد من العائلة لا يتعدى الـ3000 ريالاً شهرياً، جاء هذا لتمكين أكبر عدد من الأسر في الحق للحصول على قرض شخصي بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

المزايا/

تمويل بدون فوائد ولا رسوم مدعوم للمواطنين والمواطنات.

القرض إسلامي مضمون 100%.

قرض مدعوم ب60ألف ريال لا يشترط راتب كبير بل بأقل راتب تمكن من أخذ التمويل لتيسير حياتك.

فترات سداد مرنة جداً تصل حتى خمس سنوات.

تمويل النساء العاطلات والموظفات.

أسهل إجراءات ممكنة.

متاح الحصول على تمويل إضافي لكل الفئات أيضاً.

شروط تمويل الأسرة بنك التسليف

بعدما عدل البنك قانون الحد الأعلى لنصيب الفرد في منتج تمويل الأسرة من ألفين ريال وحى ثلاثة آلاف ريلاً كما ذكرنا فوق بهدف تمكين أكبر عدد من الأسر والأشخاص للحصول على قرض ميسر والاستفادة منه وفك الضيقات المالية، مما جاءت المعايير الأخرى بأن يشترط الجنسية السعودية بجانب تقديم كفيل لا يزيد عمره عن 55 سنة وعمر المقترض لا يتعدى السبعين عاماً فيما تختلف الشروط لكل فئة وقطاع على حدى وتشمل المتقاعدين في القطاعات المختلفة نساء ورجال، علماً بأن قيمة التمويل تقل كلما زاد عمر المتقدم /مة تحسب وفق تاريخ الميلاد المدون في بطاقة الهوية أثناء تقديم الطلب.

طريقة الحصول على قرض مدعوم بدون فوائد بنك التنمية الاجتماعية

أولاً يجب استيفاء الشروط المحددة لكل فئة وتقديم طلب قرض الأسرة من خلال تعبئة بيانات الاستمارة عبر بوابة نفاذ الموحد بنك التنمية ورفع المستندات التي تشمل (العنوان الوطني + بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية + رقم الآيبان + رقم الجوال المسجل في بوابة أبشر) بالإضافة إلى تعريف يوضح الدخل الشهري للأسرة (الأب والأم معاً إذا كانت تعمل)، جدير بالذكر في حالة وجود استفسار يرجى الاتصال عبر هاتف 199099.