شروط التسجيل في جمعية دعم الخيرية 2021 والأوراق المطلوبة

شروط التسجيل في جمعية دعم من أجل الحصول على إعانة مالية للمطلقات أو الأرامل يسرته الجمعية حتى تستفيد النساء من الدعم، وهو أحد نماذج التكافل الاجتماعي التي تقدم لهم في المملكة العربية السعودية، والهدف منها هو تهيئة حياة كريمة لهم بالإضافة إلى تقديم العون والمساعدات، لذا سنتعرف على طريقة التسجيل في جمعية دعم والأوراق المطلوبة للتسجيل بالتفصيل.

شروط التسجيل في جمعية دعم

هناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها من أجل قبول طلبات الحصول على الدعم من جمعية دعم السعودية والتي تتمثل في التالي:

أن تكون صاحبة طلب الدعم من الجمعية حاصلة على الجنسية السعودية أو أم مواطن حاصل على الجنسية السعودية أو زوجة مواطن سعودي.

ينبغي أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة وقد تم تسجيلها في الضمان الاجتماعي.

أن يتم التعهد بسداد قيمة الرسوم المطلوبة للخدمات المشتركة بالعقارات في الشهر.

وقد أشارت الجمعية أن تلك الشروط قد تم طرحها من أجل توفير الموارد المالية للمستحقين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في الأسر بالمملكة، وتدشين وتطوير برامج تعمل على تقديم الحلول الإسكانية المناسبة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في جمعية دعم الخيرية

وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة ينبغي أن يتم تقديمها حتى يتم القبول في الدعم من بينها:

تقديم صورة من الهوية الوطنية، ولا بد أن تكون سارية المدة.

تقديم صورة من كارت العائلة، مع صورة من عقد إيجار ساري المدة للمتقدمة التي تم تسجيلها في الإسكان التنموي.

طريقة التسجيل في جمعية دعم

ويمكن التسجيل في جمعية دعم من خلال الإنترنت وذلك من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى بوابة جمعية دعم الإلكترونية والنقر على خيار دعم المستفيدات.

ثم تسجيل الجديد، وسيتم الدخول إلى صفحة إدخال المعلومات الشخصية المتمثلة في الاسم والجنسية ورقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى رقم الجوال الشخصي وعنوان بريد إلكتروني.

يليها النقر على تبويب تسجيل.

ويمكن بعدها تسجيل الدخول من خلال البيانات التي تم إدخالها من أجل الاستعلام عن الدعم أو من أجل التعرف على الخدمات التي تقدمها الجمعية بالإضافة إلى الامتيازات التي تقدمها.