المعارضة الألمانية تدعو للتبكير بإعطاء الجرعة الثانية

برلين ـ د.ب.أ: دعا خبراء الصحة بأحزاب معارضة في ألمانيا لتبكير جرعة اللقاح الثانية ضد فيروس كورونا المستجد في ظل انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

وقال خبير الصحة بحزب الخضر الألماني يانوش دامن لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد إنه في حالة لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، مثل لقاحي (بيونتك-فايزر) و(موديرنا)، يجب إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، لافتا إلى أن هناك “بيانات موثوقة” بأن ذلك يتمتع بتأثير فعال للغاية ضد سلالة دلتا.

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