الإصابات العالمية تتجاوز 180 مليونا .. وكارثة ديون تهدد الدول الفقيرة بعد التعافـي

■ الجزائر تتسلم مليون جرعة لقاح من الصين

■ معدل التطعيم اليومي فـي إندونيسيا يتجاوز مليون جرعة

■ بنجلاديش تسجل حصيلة قياسية للوفيات وتحظر وسائل النقل العام

■ وزير الصحة البريطاني الجديد: أولويتي عودة الوضع الطبيعي

واشنطن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 8ر180 مليونا فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 89ر2 مليار جرعة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بلغ حولي 4 ملايين. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و 897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إلى ذلك من المتوقع أن تستمر تداعيات الجائحة لسنوات طويلة قادمة وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حتى في الدول التي كانت أقل تضررا من آثارها الصحية.

وتقول سيدني ماكي محررة الشؤون الاقتصادية في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إن الجائحة تسببت في خسائر صحية واقتصادية فادحة في بعض أفقر دول العالم . وأنفقت الحكومات المثقلة بالديون على امتداد العالم من أميركا اللاتينية إلى إفريقيا أموالًا لم تكن تمتلكها لدعم الأنظمة الصحية المتهالكة وتوفير شبكة أمان لمواطنيها، مما أدى إلى تدهور مواردها المالية. وفي ظل مؤشرات على أن الضغوط المالية تؤجج الاضطرابات السياسية، تصاعدات الدعوات الدولية لتخفيف الضغط على تلك الدول التي تكافح لخدمة ديونها الخارجية.

وعن الدول الأشد عرضة للمخاطر المالية، تقول ماكي إن دول أميركا اللاتينية سجلت نحو ثلث إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حتى منتصف العام الحالي، في حين أنها تمثل فقط 8% من سكان العالم. في الوقت نفسه فإن دول المنطقة وبخاصة الأرجنتين والبرازيل وإكوادور وسورينام تواجه صعوبة في سداد ديونها في ظل الجائحة مما أثار المخاوف من تكرار الكارثة الاقتصادية التي شهدتها تلك الدول في ثمانينيات القرن العشرين عندما توالى إفلاسها على طريقة “نظرية الدومينو” لتدخل مرحلة ركود اقتصادي طويلة.

من ناحية اخرى استلمت الجزائر من الصين شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد تصل إلى مليون جرعة، ضمن خطتها لتعميم عملية التطعيم التي انطلقت في يناير الماضي. وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان صحفي أن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية حطت مساء السبت بالقاعدة الجوية بوفاريك القريبة من العاصمة الجزائرية محملة بشحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تقدر بمليون جرعة، تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.

وكشف معهد باستور في الجزائر عن أن اللقاح المستلم هو الصيني “ كورنوفاك” لمخابر سينوفاك.