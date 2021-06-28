الكويت.. قرارات جديدة للمسافرين برا وبحرا وجوا

أعلنت حكومة الكويت، الاثنين، قرارات جديدة تخص المسافرين برا وبحرا وجوا، في إطار خطتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقررت الحكومة السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة من الكويت إلى كل من البوسنة والهرسك، وبريطانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وهولندا، وإيطاليا، والنمسا، وفرنسا، وقيرغيزستان، وألمانيا، واليونان، وسويسرا.
ويسري هذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو.
كما قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ضد "كوفيد 19"، ممن تلقوا جرعتين من لقاحات "فايزر" أو "أسترازينيكا" أو "موديرنا"، أو جرعة واحدة من لقاح "جونسون أند جونسون"، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.
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