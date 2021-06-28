الكويت.. قرارات جديدة للمسافرين برا وبحرا وجوا

أعلنت حكومة الكويت، الاثنين، قرارات جديدة تخص المسافرين برا وبحرا وجوا، في إطار خطتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقررت الحكومة ‏السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة من الكويت إلى كل من البوسنة والهرسك، وبريطانيا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، وهولندا، وإيطاليا، والنمسا، وفرنسا، وقيرغيزستان، وألمانيا، واليونان، وسويسرا.

ويسري هذا القرار ‏اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو.

كما قررت فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ضد "كوفيد 19"، ممن تلقوا جرعتين من لقاحات "فايزر" أو "أسترازينيكا" أو "موديرنا"، أو جرعة واحدة من ‫لقاح "جونسون أند جونسون"، اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.