الحكومة الألمانية: حادث الطعن فى فورتسبورج وحشى وغير مفهوم

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت -فى تصريح أوردته شبكة دويته فيله، اليوم الاثنين- "إنها وحشية وشر غير مفهومين"، معربا عن تعاطف الحكومة مع الضحايا وعائلاتهم.

وأضاف "تأمل المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الاتحادية بأكملها أن تلتئم الجراح، وأن يتعافى المصابون جسديا وروحيا وأن يجدوا رفقة ودعما فى هذه الرحلة".. لافتا إلى أن المستشارة الألمانية تأمل فى توضيح حاسم للواقعة.

وأعرب زايبرت عن شكره للتدخل السريع للشرطة ولشجاعة وفطنة المارة الذين تصدوا للجانى المشتبه به.

وكان صومالى "24 عاماً" قد هاجم المارة بسكين وسط مدينة فورتسبورج يوم الجمعة الماضى، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين على الأقل بجروح خطيرة، واعتقلت الشرطة المهاجم بعد أن أطلقت عليه النار.

وقال وزير الداخلية الاتحادى هورست زيهوفر "التقييم النهائى لدافع الجريمة ليس ممكناً بعد، لذلك لا يمكننا استبعاد أى شيء فى الوقت الحالى"، مشيراً إلى استمرار التحقيقات.