بريطانيا.. حريق كبير يندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن 

قالت فرقة الإطفاء بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، إن حريقا هائلا اندلع قرب محطة مترو بجنوب لندن، ما أدى إلى تحويل مسار القطارات.
وقالت الشرطة إن 10 سيارات إطفاء تتصدى للحريق الذي اندلع في أحد الممرات بالقرب من منطقة "إيليفنت آند كاسل" في جنوب لندن.
وأظهرت لقطات فيديو على "تويتر" انفجارا وكرة من النار مندلعة من الممر.
وأفاد مراسلنا بأن نشوب الحريق قد يكون بسبب عطل ميكانيكي في أحد المحركات المشغلة للكهرباء بالمحطة، فيما لا توجد أي إشارة لوقوع ضحايا أو مصابين جراء الحادث.
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