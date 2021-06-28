تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442

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تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي رقم 30/م الصادر عام 1400هـ، وتعني بتنمية الموارد البشرية بتدريبهم بطريقة مثالية لسد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، فضلًا عن تخطيط الموارد البشرية لتطوير القطاعين العام والخاص، وتحتوي المؤسسة على العديد من المعاهد والكليات التقنية والصناعية والمهنية في مختلف مناطق المملكة، ونوضح خلال السطور التالية خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
يمكن التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للحصول على الخدمات المقدمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة باتباع الخطوات التالية :تسجيل دخول الموظفين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني البوابة الإلكترونية للموظفين tvtc والتي تم تخصيصها لجميع الموظفين العاملين في القطاعات التعليمية للحصول على الخدمات المختلفة، وذلك باتباع الخطوات التالية :التسجيل على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة التدريب الإلكتروني
خصصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة خاصة للتدريب الإلكتروني، وذلك للمتدربين الذين تم قبولهم في المؤسسة، للاستفادة من الخدمات التدريبية، ويمكن التسجيل على بوابة التدريب الإلكترونية باتباع الخطوات التالية :
- الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .
- الانتقال إلى بوابة التدريب الإلكتروني (بوابة المتدربين) .
- تسجيل حساب جديد في البوابة .
- إدخال رقم المتدرب ورقم الهوية .
- اتباع تعليمات تسجيل الدخول .
- الضغط على تسجيل الدخول .
- بعد نجاح التسجيل يتسنى للمتدرب الحصول على الخدمات المتاحة ومنها :
- خدمة استعلام البيانات الشخصية.
- خدمة استعلام المسيرات .
- خدمة استعلام الحضور والغياب .
- خدمة استعلام الاختبارات .
- خدمة إعارة الكتب للمتدربين .
الوسوم
تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي رقم 30/م الصادر عام 1400هـ، وتعني بتنمية الموارد البشرية بتدريبهم بطريقة مثالية لسد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، فضلًا عن تخطيط الموارد البشرية لتطوير القطاعين العام والخاص، وتحتوي المؤسسة على العديد من المعاهد والكليات التقنية والصناعية والمهنية في مختلف مناطق المملكة، ونوضح خلال السطور التالية خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
يمكن التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للحصول على الخدمات المقدمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة باتباع الخطوات التالية :تسجيل دخول الموظفين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني البوابة الإلكترونية للموظفين tvtc والتي تم تخصيصها لجميع الموظفين العاملين في القطاعات التعليمية للحصول على الخدمات المختلفة، وذلك باتباع الخطوات التالية :التسجيل على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة التدريب الإلكتروني
خصصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة خاصة للتدريب الإلكتروني، وذلك للمتدربين الذين تم قبولهم في المؤسسة، للاستفادة من الخدمات التدريبية، ويمكن التسجيل على بوابة التدريب الإلكترونية باتباع الخطوات التالية :
- الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .
- الانتقال إلى بوابة التدريب الإلكتروني (بوابة المتدربين) .
- تسجيل حساب جديد في البوابة .
- إدخال رقم المتدرب ورقم الهوية .
- اتباع تعليمات تسجيل الدخول .
- الضغط على تسجيل الدخول .
- بعد نجاح التسجيل يتسنى للمتدرب الحصول على الخدمات المتاحة ومنها :
- خدمة استعلام البيانات الشخصية.
- خدمة استعلام المسيرات .
- خدمة استعلام الحضور والغياب .
- خدمة استعلام الاختبارات .
- خدمة إعارة الكتب للمتدربين .
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