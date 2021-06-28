تمويل شخصي سريع من بنك الرياض بدون كفيل يصل الي 500 الف ريال سعودي

تمويل شخصي سريع من بنك الرياض بدون كفيل يصل الي 500الف ريال تمويل سريع من بنك الرياض يصل الي 500الف ريال بظل الإجراءات الاحترازية من أجل التقليل من انتشار فيرس كورونا المستجد الذي ينتشر بشكل سريع بين المواطنين، وقد أعلن بنك الرياض بالمملكة أنه مستمر في أن يقدم خدماته المتميز التي تصب في صالح العملاء الكرام، عن طريق كافة فروعه المنتشرة بكافة أنحاء ومناطق المملكة، فأصبح من الممكن القيام بشكل إلكتروني أو من خلال القنوات الرقيمة، وأشار البنك بأن العملاء الكرام بإمكانهم التعرف على الكثير من الخدمات عبر الرابط الإلكتروني للبنك، أو من خلال القيام بتحميل التطبيق الخاص بالبنك أون لاين، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم خطوات الحصول على تمويل سريع من بنك الرياض يصل الي 500الف ريال.

يهتم بنك الرياض بأن يوفر العديد من أنظمة التمويل الشخصية المتنوعة التي تتناسب مع جميع المستويات المادية بالمجتمع السعودي، ومن بين الأنظمة التمويلية الجديدة التي تتبعها المملكة هو قرض 500 ألف ريال سعودي عن طريق بنك الرياض، حيث أن البنك يستهدف الكثير من العملاء الحاملين للجنسية السعودية فقط، ولكنها لا تتوفر للعملاء الآخرين من أجل الحصول على القرض، كما أن وزير الإسكان السعودي أشار إلى رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، بأن قد تم بالفعل توقيع اتفاقية جديدة بالعديد من الأنظمة الخاصة بالمبادرة الجديدة برنامج سكني، والذي يستفيد منها أكثر من 230 ألف مواطن، والكثير من التمويلات والقروض الشخصية الأخرى الذي يهتم البنك بتقديمها.

اليكم شروط الحصول علي قرض بنك الرياض للمواطنين كالتالي:-