ارتفاع ضحايا المبنى المنهار فى فلوريدا الأمريكية إلى 10 قتلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكنى بمدينة سيرفسايد فى ولاية فلوريدا إلى 10 أشخاص، بينما لا يزال 151 فى عداد المفقودين.





وقالت عمدة مقاطعة ميامى ديد، دانييلا ليفين كافا فى مؤتمر صحافى إنه تم العثور على ضحية أخرى فى الحطام وأن 151 شخصا ما زالوا فى عداد المفقودين بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت: "السلطات تعمل مع العائلات لمحاولة إطلاعهم على أخبار المفقودين وسنواصل دعم جميع العائلات والأحباء الذين تأثروا بهذا الحادث نفسيا وجسديا واجتماعيا".

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكنى، الذى تم تشييده قبل 40 عاما فى مدينة سيرفسايد قرب ميايامى، صباح الخميس، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وقد أعلن بايدن صباح يوم الجمعة حالة الطوارئ فى ولاية فلوريدا وطلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار المبنى.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء الجمعة تقريرا صدر فى أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشارى فى مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع "أضرار هيكلية كبيرة" فى بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة فى المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.