عاجل.. الكويت تسمح للحاصلين على لقاح كورونا بعبور المنافذ برا وبحرا

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة الكويتية، مساء اليوم الاثنين، السماح للمواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، بعبور المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من 29 يونيو الجارى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأعلن مجلس الوزراء الكويتى، فى 17 يونيو الجارى، السماح لغير الكويتيين بالقدوم إلى البلاد شريطة الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت بداية من مطلع أغسطس المقبل. وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، فى مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إن الحكومة الكويتية قررت، عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقى جرعتى اللقاح، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المطاعم والصالونات والمجمعات الكبرى لغير الملقحين.

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