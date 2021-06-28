واشنطن: نقل العلاقة الدبلوماسية مع السودان إلى الوضع الطبيعى

جدة - نرمين السيد - أبلغت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، السودان، بنقل العلاقة الدبلوماسية بين البلدين إلى وضع العلاقات الطبيعية، عوضاً عن النمط الذى كانت تتخذه فى إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان وفق ما كان يُعرف بخطة التعاطى الإستراتيجى.





والتقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى اليوم فى الخرطوم بالقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى السودان آمبر باسكت، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأبلغت القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة خلال اللقاء وزيرة الخارجية السودانية بقرار الحكومة الأمريكية بنقل العلاقة الدبلوماسية بين البلدين إلى وضع العلاقات الطبيعية، عوضاً عن النمط الذى كانت تتخذه فى إدارة علاقاتها الثنائية مع السودان وفق ما كان يُعرف بخطة التعاطى الإستراتيجى، وذلك تقديراً لإنجازات الحكومة المدنية الانتقالية. من جانبها رحبت وزيرة الخارجية بهذه الخطوة المستحقة ووصفتها بأنها تأتى فى توقيت مناسب يُراعى تطور العلاقات الثنائية والتطورات الداخلية المهمة التى يشهدها السودان، وأن من شأن تطور العلاقات مع الولايات المتحدة أن يدعم جهود الحكومة فى الانتقال الديمقراطى ومعالجة تحدياته.

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