البرلمان العربى يدين الهجوم الانتحارى الذى استهدف مركزا عسكريا بالصومال

جدة - نرمين السيد - وشدد البرلمان العربى فى بيان له اليوم، على دعمه الكامل لجهود جمهورية الصومال المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، ومساندتها وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات وتدابير فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، وجهودها لتثبيت الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء البلاد.
ودعا البرلمان العربى المجتمع الدولى والدول العربية إلى دعم وتمكين مؤسسات الدولة الصومالية وخاصة الجيش الوطنى الصومالى، فى مكافحته لحركة الشباب الإرهابية وغيرها من التنظيمات الإرهابية التى تستهدف نشر العنف والخراب والدمار فى البلاد.
وأعرب البرلمان العربى عن خالص تعازيه لقيادة وحكومة وبرلمان وشعب الصومال فى ضحايا هذا العمل الإرهابى الجبان، وأطيب تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
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