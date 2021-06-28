مسابقة الحلم إم بي سي 2021 مصطفي الأغا وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Mbc Dream

مسابقة الحلم وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والحصول علي 250 ألف دولار ومنزل بجزر اليونان مع مصطفي ألاغا جائزة الحلم السحب الجديد 2021 ، حيث تعتبر مسابقة الحلم هي من اشهر المسابقات التي تعرض علي شاشات التلفاز وقناة mbc هي القناة التي يعرض عليها المسابقة تحديدا برنامج صدي الملاعب ، حيث يتم العرض عن جائزة مسابقة الحلم هي من حلم كل من يريد الحصول علي الآلاف ، حيث أن الجائزة تبلغ قيمتها 250 الأف دولار وهذا ليس بقليل للمشتركين لسرعة الاشتراك في المسابقة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 .

مسابقة الحلم إم بي سي 2021

مسابقة الحلم هي حلم لكل من يسعى وراء هذا كل ما عليهم فعله هو المبادرة بالتسجيل في مسابقة الحلم ، خلال هذا العام تم اختراع جائزة منزل الأحلام بهدف التغيير والتنويع بحيث يستطيع كل من يتقدم بالاستفادة من الجوائز التسجيل في مسابقة الحلم 2021 الإعلامي الكبير مصطفي ألاغا الذي يقوم بعرض برنامج صدي البلد علي قناة mbc يقوم بتقديم الموعد الرسمي للمسابقة , وهذا الذي يبحث عنه الكثير من الناس ، حيث يقوم الإعلامي مصطفي ألاغا بالسحب علي الهواء أمام الجمهور مباشرة ، ولقد لاقت المسابقة صدي كبير وانتشار واسع في جميع أنحاء العالم ولا يشكك في مصداقيتها احد ويبادر الجميع للاشتراك بها حرصيا خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 فقط اتبع هذه الخطوات وسوف تستطيع الاشتراك في المسابقة .

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

أولا قم بإرسال رسالة باستخدام هاتفك بها كلمة حلم أو dream عن طريق الاتصال علي الرقم التابع للبلد الخاصة بك

ثانيا قم بالإجابة علي السؤال للاشتراك في المسابقة

ثالثا سجل النموذج الخاص بالبرنامج علي الموقع الرسمي

رابعا ينبغي علي المشترك تنزيل التطبيق الخاص بمسابقة الحلم ( التطبيق متوفر علي ابل ستور وجوجل بلاي )

خامسا قم بكتابة البيانات اللازمة

ثم قم بكتابة رقم الهاتف

سادسا قم بالاشتراك وسوف تصلك رسالة من اجل تفعيل الاشتراك بالفعل فور زيارتك لموقع المسابقة وكتابة رقم جوالك الخاص و قم الإجابة علي الأسئلة التي ستصل إليك

وهكذا تكن فرصتك للفوز بالجائزة والحصول مبلغ قدرة 250 ألف دولار , إذا واجهت أي مشكلة في الوصول رقم بلدك قم بنفس العملية من خلال الرقم الدولي gsm 0082161011092