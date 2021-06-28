كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021 “البيام” عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط الفصل الثاني 2021، يترقب الطلاب والطالبات في كافة الولايات الجزائرية إعلان نتائج البيام 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ ثروة الإلكتروني، حيث أوضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط خلال الأيام القادمة وذلك بعد أن ذكرت مصادر أنه سيتم إعلان نتائج البيام ٢٠٢١ يوم 2 جويلية أو 4 جويلية أو قبل ذلك متى ما انتهت الوزارة من تصحيح أوراق الامتحانات .

كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021

عقدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية امتحانات التعليم المتوسط في كافة الولايات الجزائرية بداية شهر جوان الحالي وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي الفيروس وذلك للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والأساتذة، ومن ضمن الخطط التي وضعتها الوزارة إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي إلكترونيا عبر المواقع التعليمية المعتمدة من الوزارة دون الحاجة للذهاب إلى المؤسسات التعليمية وتطبيق عدم الازدحام والتجمعات ، حيث ستتيح للتلاميذ استخراج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021 وعلامات ونتائج البيام من موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات أو من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ .

نتائج البيام 2021

أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه سيتم اعلان ورفع نتائج البيام 2021 ودرجات التعليم المتوسط بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق والتدقيق والمراجعة وثم اعتمادها من قبل وزير التربية الوطنية ، كما سيتم الإعلان في كافة الولايات الجزائرية في نفس اليوم و نفس التوقيت ، وأشارت الوزارة التسجيل في فضاء التلاميذ وذلك للتمكن من استخراج نتائج وكشف نقاط الفصل الثاني ٢٠٢١ لتلاميذ شهادة التعليم المتوسط .

خطوات استخراج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021 عبر tharwa.education.gov.dz

بعد اعتماد نتائج البيام 2021 خلال الساعات القليلة سيكون بإمكان جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 الفصل الثاني باتباع الخطوات التالية :