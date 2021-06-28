كشف نقاط المتوسط نتيجة الشهادة الإعدادية المتوسطة 2021 في الجزائر والديوان الوطني

موقع نتائج التعليم المتوسط في الجزائر 2021، حيث ينتظر جميع أولياء الأمور في الحصول علي النتائج الخاصة بأبنائهم للاطمئنان علي مستقبلهم بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم ، ولقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر انه بحلول الأيام الأولي من شهر يوليو2021 سوف تقوم وازرة التربية والتعليم بالتصريح عن نتائج bem ، وذلك وهذا بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق بعد أن انتهي الطلاب من أداء امتحاناتهم ، وسوف نستعرض لكم طريقة الحصول علي النتائج .

جدول امتحانات التعليم المتوسط في الجزائر 2021 لقد قام طلاب المرحلة المتوسطة في الجزائر بأداء اربع مواد , حيث قاموا بأداء مادة اللغة العربية , وأيضا اللغة الأجنبية , بالإضافة ماده التربية الإسلامية وماده التربية المدنية وهذا كان في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يونيو بدأ الطلاب بأداء امتحانات السنه النهائية ، وانتهي الطلاب أيضا من أداء امتحانات ماده اللغة الانجليزية ومادة التاريخ ومادة الجغرافيا بالإضافة الي ماده الرياضيات وهذا كان في يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر يونيو الماضي ، وفي يوم السابع عشر من شهر يونيو قاموا في الأخير بأداء امتحانات البيام وكان ذلك في يوم الخميس الماضي ، وهذه هي جميع المواد المقررة علي طلاب المرحلة المتوسطة وقد انتهوا من ادائها وهم متأهبين للإعلان عن النتيجة من قبل وزاره التربيه والتعليم في الجزائر

نتيائج السانكيام

في يوم الثاني والعشرون من يونيو قامت جوان بإنشاء مركز من اجل تصحيح إجابات الطلاب في اكثر من سبعون مركزاً علي مستوي البلاد من اجل التصريح عن نتائج امتحان الشهادة المتوسطة في الجزائر بعد الانتهاء من أداء اختبار البيام ، وسوف يتم أغلاقه في يوم الثالث من شهر يوليو التالي بهذا نضمن أداء فريق العمل المهمة علي اكمل وجه موقع نتائج التعليم المتوسط عن طريق رقم التسجيل استخدم الخطوات التأليه للحصول علي نتائج طلاب المرحلة المتوسطة :

ادخل إلى موقع نتائج البيام أو الديوان الوطني .

ثم قم بإدراج رقم التسجيل

ثم قم بإدخال كلمه المرور

ثم اضغط علي الحصول علي النتائج

ولقد تعاونت وزارة التربية والتعليم في الجزائر مع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات للإعلان عن نتائج الامتحانات المدرسية يونيو 2021 وسوف يتم الإعلان عن النتائج من قبل الوزارة يوم الخامس من شهر يوليو القادم .