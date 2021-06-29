منتج نفاذ لتمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية 2021، فقد توجه بنك التنمية الاجتماعية بتوجيه المواطنين بالمملكة العربية السعودية الي الاستفادة من خدمات المنتج التمويلي وهو منتج نفاذ لتمويل السيارات، فمن خلال هذا المنتج يمكن للاستفادة والحصول على دعم مالي مميز يصل إلى 2400 ريال، سعودي، وقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي علي تويتر، بأن جميع عملاء منتج نفاذ لتمويل السيارات يمكنهم بكل سهولة الاستفادة من البرنامج المميز وهو برنامج دعم النقل الموجه الذي يتم توفيره من خلال من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، والذي يوفر دعم مالي مناسب يصل مبلغه إلى 2400 ريال، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي منتج نفاذ لتمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية 2021.

برنامج نفاذ وتفاصيل المنتج

يعتبر تمويل نفاذ هو أحد المنتجات التمويلية المميزة يتم توفيره للمواطنين القادرين على العمل ولكن لم يجدوا فرصة عمل مناسبة، بالإضافة الي توجيه هذا المنتج للأفراد الراغبين في زيادة الدخل الشهري الخاص بهم ويمتلكون حرفة ومهارة مهنية مميزة، حيث يتم الحصول علي هذا التمويل الميسر ما يساعد جميع الأفراد من أداء الأعمال الحرة وتحويلها لحسابهم الشخصي.

جميع الموظفون الذين يحصلون علي راتب 14 آلاف ريال وما يقل عن ذلك.

جميع الأفراد العاطلون عن العمل داخل المملكة العربية السعودية.

المواطنين الغير مخدومين من خلال منافذ التمويل التقليدية.

فئات لها حق الاستفادة من منتج نفاذأهداف المنتج التمويلي نفاذ

تتميز تمويلات بنك التنمية الاجتماعية بالعديد من المميزات ولكل تمويل هدف محدد يسعى البنك الي تحقيقه، ومن بين أهداف تمويل نفاذ فيما يلي: