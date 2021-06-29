شركة المياه الوطنية توفر نظام قراءة العداد من خلال رسالة نصية

وقد قامت شركة المياة الوطنية بالإعلان عن بدء إشعار العملاء عبر قراءات العدادات الخاصة بهم وقد حدث ذلك بعد أخذها مباشرة عن طريق القيام بإرسال رسائل نصية وكذلك إصدار الفواتير خلال 3 أيام من القراءة مع ضرورة المحافظة على استحقاق القيام بتسديد الفواتير في يوم 28 وهذا من كل شهر ميلادي كما كان يتم في السابق كما قامت بالإشارة إلى أن التطبيق سيتم بدءاً من بداية الشهر المقبل.

مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية :-

وقد قامت الشركة بالتوضيح بأن هذه الرسائل التي سيتم إطلاقها تعتبر أحدى مزايا خدمات منظومة العدادات الذكية كما قامت بالتأكيد على أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الذي يكون صادر من منظم المياه، بحيث يلزم مقدم الخدمة بتسجيل الاستهلاك وهذا طبقاً لدورة قراءة العداد بما يجب ألا يتجاوز استهلاك حوالي 30 يوماً وهذا على أن يكون تاريخ بدء استحقاق سداد الفواتير يوم 28 من كل شهر ميلادي يكون فيما بعد تاريخ إصدار الفاتورة.

فاتورة المياه :-

أما بالنسبة إصدار فاتورتين للعملاء وهذا خلال فترة قصيرة وهذا وفقاً لما قالته الشركة حيث :- (إن هذا الأمر سيحصل مرة واحدة فقط مشددة على أن العميل حين تصدر له الفاتورة الثانية لكن يكون مطلوب منه القيام بالسداد قبل يوم 28 من الشهر ولكن الفاتورة ستكون متاحة من أجل السداد من تاريخ وصول الرسالة التي قد تم إصدارها للعميل كما أنه يكون في إمكانه سدادها قبل يوم 28 إن أراد).

استعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية برقم الحساب :-

يوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن فاتورة شركة المياه الوطنية بكل سهولة وهذا من خلال رقم الحساب، وهذه الخطوات هي التالية :-