بنك التنمية يعلن تعديل نصيب الفرد إلى ثلاث آلاف ريال، مما لا شك فيه أن بنك التنمية الإجتماعي يعد من أحدى ركائز التمويل التنموي الحكومي داخل المملكة العربية السعودية، وأهم ما يقدمه البنك هو تقديم حزمة من المنتجات التمويلية التي تكون موجهة لفئة معينة وهي فئة محدودي الدخل، حيثُ يمد بنك التنمية محدودي الدخل تمويل يدعى “تمويل ميسر”، بهدف أن يتمكنوا من توفير إحتياجاتهم الأساسية وهذا بالنسبة للفرد أو الأسرة.

اللائحة الجديدة لبنك التنمية لعام 2021

أعلن بنك التنمية أول أمس الأحد الموافق السابع والعشرون من شهر يونيو الحالي والسابع عشر من شهر ذي القعدة، عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أن تم تعديل لائحة وهي التي تنص على تعديل نصيب الفرد من ألفي ريال سعودي إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي، ولقد أوضح البنك كيفية حساب نصيب الفرد، حيثُ قال أنه يتم قسمة راتب الأب على عدد أفراد الأسرة، ولقد ضرب البنك مثال على ذلك وهو أن إذا عان راتب الأب 12000 ريال سعودي وعدد أفراد الأسرة أربعة أفراد، فيتم قسمة 12000 على ٤ أفراد، ليصبح نصيب كل فرد 3000 وبذلك تُعد تلك الأسرة من ضمن الأسر المؤهلة للتمويل.

التمويلات المُقدمة من بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية عدد كبير من التمويلات المتنوعة، مثل (تمويل نفاذ، تمويل الزواج، تمويل الترميم، تمويل الأسرة، وتمويل آهل، وتمويل كنف)، وما يمكن قوله أن تمويل آهل يتقدم للمطلقات والأرامل والمتقاعدين ويتميز هذا التمويل بالأتي:

بدون فوائد

مدة السداد على 5 سنوات

قد يصل التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم للحصول على قرض سعودي الجنسية

يلزم على المتقدم للتمويل أن يكون خالي المديونية من بنك التنمية أو أي بنك أخر

أن يقدم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت سداد التمويل.

شروط الحصول على تمويل من بنك التنمية الإجتماعية

من المعروف أن بنك التنمية الإجتماعية موفر خدمة التمويل الإلكتروني، حيث يمكن للمتقدم للتمويل الحصول عليها من خلال الولوج على البوابة الإلكترونية الخاصة بنفاذ وطني الموحد وتعبئة كافة الحقول الفارغة من بيانات لإتمام عملية طلب التمويل.