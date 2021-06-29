موقع نتائج البكالوريا 2021 تونس برقم التسجيل الدورة الرئيسية.. وزارة التربية تحدد امتحانات الإدراك

نتائج البكالوريا 2021 تونس ، هو محض اهتمام جميع الطلاب والطالبات اللذين أدوا اختبارات الدورة الرئيسية منذ أيام قليلة تزامناً مع انتهاء تلك الاختبارات، وأوضحت بعض الصادر التربوية أن هناك طريقتين للحصول على نتائج الباك 2021 تونس برقم التسجيل، وهو ما نختص به هذا المقال حيث تجدون أسفل رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 تونس عبر موقع وزارة التربية التونسية، والسؤال الأكثر تداولاً هذه الفترة هو متى تاريخ موعد نتائج بكالوريا تونس 2021.

نتائج البكالوريا 2021 تونس

نتائج البكالوريا تونس 2021 – أو نتائج الباك في تونس 2021، فيما يخص الموعد والتاريخ فقد حددت وزارة التربية التونسية تاريخ موعد إعلان نتائج البكالوريا في تونس 2021 ، ليكون خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل وبالتحديد يوم الرابع من يوليو، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد النقاط للفصل الثاني 2021.

نتائج الباك 2021 تونس، وانتهى جميع طلاب البكالوريا في تونس من اختبارات الدورة الرئيسية لنهاية العام الحالي 2020-2021، حيث بدأت امتحانات البكالوريا 2021 تونس يوم 12 أفريل الماضي لتستمر الاختبارات إلى غاية يوم الثالث والعشرين من جوان المنقضي، ونوفر لكم الآن رابط نتائج البكالوريا 2021 تونس وزارة التربية التونسية.

رابط موقع نتائج البكالوريا 2021 تونس

كما ذكرنا لكم، يوجد طريقتين للحصول على نتائج البكالوريا 2021 تونس، أولها من خلال الدخول عبر رابط وزارة التربية التونسية، والطريقة الأخرى هي من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة BAC، ومن ثم ثم كتابة رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف، واختيار أيقونة الإرسال.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية التونسية قد أعلنت عن موعد إجراء اختبارات البكالوريا دورة الإدراك 2021 لتنعقد خلال الفترة من يوم السادس وحتى اليوم التاسع من شهر يوليو القادم، كما سيتم بعدها بيومين أكتر تقدر إعلان نتائج البكالوريا في تونس 2021 دورة الإدراك، أسرة موقعنا تتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلبة وطالبات الباك في تونس.