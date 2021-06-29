وزير الخارجية السعودى: نتطلع لوضع حد لمعاناة الشعب السورى

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزارى حول سوريا بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، وذلك فى العاصمة الإيطالية روما.





وتقدم وزير الخارجية فى بداية كلمته خلال الاجتماع بالشكر لوزير خارجية جمهورية إيطاليا لويجى دى مايو، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطونى بلينكن على دعوتهما "لهذا الاجتماع المهم الذى يأتى كخطوة تعبر عن استمرار الاهتمام بأزمة من أسوأ الأزمات الدولية، متطلعاً إلى وضع حدٍ لمعاناة الشعب السورى الشقيق والمستمرة لأكثر من عشرة سنوات"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجدّد وزير الخارجية السعودى تأكيد المملكة على أن "الحل السياسى هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقاً للقرار الدولى رقم 2.254 والقرارات الدولية ذات الصلة".

وأكد "أهمية التوافق الدولى لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السورى، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يكفل تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها"، مطالباً بعدم تسييس الشأن الإنسانى فى سوريا، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السورى. وقال إن إهمال ذلك يوفر بيئة ملائمة لنمو وانتشار التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.

كما قال وزير الخارجية إن "غياب الإرادة الدولية الفاعلة فى حل الأزمة السورية أسهم فى إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعيه وطائفية وديمغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية".

وأكد فى ختام كلمته "أهمية توحيد الجهود لاستئناف العملية التفاوضية، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جيربيدرسون فى هذا الشأن، وتقديم أوجه الدعم المطلوب كافة لإنجاح مهمته".