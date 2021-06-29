رابط موقع نتائج الطلاب 2021 المغرب “السنة الثالثة اعدادي” خلال موقع مسار متمدرس

موقع نتائج الطلاب 2021 المغرب، تم الاعلان من قبل وزارة التربية بالمغرب عن أنه تم الانتهاء فعلياً من كافة الإجراءات التي تسبق رفع نتائج الطلاب بالمغرب 2021، وعليه فقد ازداد محرك البحث جوجل عن الرابط الخاص ب موقع نتائج الطلاب 2021 المغرب وعن كيفية استخراجها، ومن المتوقع الاعلان عنها رسميا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والوطني بالمغرب، ومن خلال هذا التقرير سوف نوافيكم بأهم التفاصيل التي جاءت في ذلك الموضوع.

موقع نتائج الطلاب 2021 المغرب

أعلنت وزارة التربية والتكوين المهني عن شروعها في اعلان نتائج الطلاب عبر موقع نتائج الطلاب 2021 المغرب، الذي قامت بتفعيله هذا العام، كما أعلنت عن وجود طريقتين للاطلاع على النتائج، وهي الدخول مباشرة على موقع taalim.ma الذي أطلقته مؤخرا ، حيث يقوم الطلاب بتسجيل البريد الإلكتروني وسيتم عرض النتائج في حالة صدورها، أو من خلال موقع مسار متمدرس التابع للوزارة، وسنقدم لكم خلال الفقرة التالية خطوات الاستعلام عن النتائج.

رابط موقع نتائج الطلاب 2021 المغرب

دعت وزارة التربية الوطنية للتكوين المهني لإمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا لهذا العام عبر موقع نتائج الطلاب 2021 المغرب الذي أطلقته الوزارة عقب انتشار فيروس كورونا لتوفير الخدمات التعليمية للطلاب بشكل الكتروني من المنزل دون حاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات التعليمية أو المدارس، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي تسعى الدولة لتطبيقها للحفاظ على صحة للطلاب وحرصا على سلامتهم.

وللتسجيل عبر موقع نتائج الطلاب 2021 المغرب يمكنكم إتباع الخطوات التالية:-

أولاً عليك بالدخول على موقع مسار متمدرس بالضغط هنا .

. ومن ثم القيام بتسجيل كلمة المرور الخاص بك مع كلمة سر.

بعد ذلك قم بتسجيل البريد الإلكتروني.

وسوف يتم إظهار النتائج في غضون دقائق.

معرفة النتائج خلال موقع مسار متمدرس

من المقرر كما اشارت وزارة التربية والتعليم المغربية الى انة سيتم رفع نتائج الطلاب الدور الاول للعام الدراسي الجاري 2021 على موقع مسار متمدرس التابع للوزارة، والذي يتم تصنيفة كأحد المنصات التعليمية الالكترونية التي انشأتها الوزارة تسهيلا على كافة الطلاب في استخراج النتائج الخاصة بهم من المنزل بشكل الكتروني.