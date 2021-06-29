التمويل الشخصي بالراجحي والحصول على تمويل الراجحي الجديد ألكترونيا

التمويل الشخصي بالراجحي يعرف المصرف الراجحي بأصوله العريقة حيث تأسس منذ عام 1957 ميلاديا في العاصمة السعودية الرياض. وبدأ من وقتها تقديم الخدمات المصرفية والتعاملات النقدية لكل عملاءه. وقد أثبت البنك الراجحي كفاءته منذ هذه البداية وذلك تقديمه العديد من الخدمات المصرفية التي تساعد العميل وتيسر له شئونه وتعاملاته. ومن أهم هذه الخدمات التمويل الشخصي من البنك الراجحي وغيره الكثير ولكن دعونا نذكر سويا شروط الاستفادة من هذه الخدمة من خلال هذه المقالة.

التمويل الشخصي بالراجحي بالمملكة السعودية

بالطبع تختلف الفئات التي تتعامل مع مصرف الراجحي بكونه من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية وكذلك الوطن العربي. فيقدم تمويل الراجحي الجديد 1442 بصورة مختلفة تتناسب مع مختلف الفئات وهي كالآتي:

نبدأ بتمويل شخصي دون تحويل راتب: يقدم هذا النوع من التمويلات لمن يقيمون داخل حدود المملكة العربية السعودية. بشرط أن يكون لهم راتب ثابت أدناه ألفين ريال سعودي وبذلك تصل قيمة التمويل إلى مليون ريال سعودي أيضا. ثانيا تمويل شخصي بتحويل الراتب: يكون هذا النوع من التمويلات متاح لحاملي الجنسية السعودية وكذلك للمقيمين بالمملكة. بشرط أن يتم تحويل الراتب والذي يكون أدناه ألفين ريال سعودي لتصل قيمة التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي علي مدة أقصاها 60 شهرا. وكذلك تمويل شخصي وطني: يتم تقديم هذا النوع من التمويلات للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا ولكن دون تحويل الراتب والذي يكون أدناه ألفي ريال سعودي أيضا وكذلك تصل قيمة التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي ليتم سدادها علي مدة أقصاها 60 شهرا. تمويل شخصي بضمان العقار: يتاح هذا النوع من التمويلات للمواطنين السعوديين فقط. سواء العاملين بالقطاع الحكومي بشرط راتب يكون أدناه 5 آلاف ريال سعودي. أو عاملين بالقطاع الخاص بشرط راتب أدناه 7 آلاف ريال سعودي. لتصل قيمة التمويل في هذه الحالة إلى 3 مليون ريال سعودي. توفير تمويل شخصي لتقسيط السيارات: بقدم التمويل للمواطن والمقيم للقدرة على شراء سيارة من المعرض أو الوكالة. التمويل الشخصي للمتقاعدين: يصرف هذه التمويل للمواطن السعودي فقط بشرط راتب أدناه 1900 ريال سعودي. وتحدد قيمة التمويل حسب الراتب ليتم سداده خلال فترة أقصاها 5 سنوات.

خطوات الحصول على تمويل جديد 2021 ألكترونيا

للتقديم للحصول على تمويل شخصي من البنك الراجحي عليك باتباع الخطوات التالية: