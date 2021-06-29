مصر.. القبض على رجل أعمال شهير بقضية نائب "الجن والعفاريت"

قالت مصادر قضائية مصرية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال والمالك السابق لقناة المحور حسن راتب، بعدما كشفت التحقيقات مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت أن حسن راتب يشارك في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، والتي كشفتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضي تجديد حبس علاء حسانين وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية آثار.

وقالت مصادر مطلعة علي سير التحقيقات إن دور حسن راتب في عمليات بيع التنقيب عن الآثار والتي لم تكن تتوقف عند التمويل فقط وأنه أثناء مناقشة المتهم علاء حسنين المحبوس حاليا على ذمة القضية قال إن حسن راتب يعمل مع المتهمين منذ 5 سنوات وهو من يقوم بجلب المعدات لهم.

وأكدت المصادر أن حسن راتب كان المسؤول عن بيع القطع الأثرية نظرا لأنه يمتلك جنسية أخرى.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية القت القبض على حسن راتب بمحافظة الجيزة بمنطقة أكتوبر وأن التحقيقات كشفت أن المتهم قام بتمويل عصابة نائب الجن والعفاريت بـ 50 مليون جنيه.