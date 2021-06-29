“باسم المستخدم” رابط تسجيل concours.onec.dz مسابقة الأساتذة (ابتدائي – متوسط – ثانوي)

رابط تسجيل concours.onec.dz مسابقة الأساتذة بالجزائر بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين بالإعلان عن فتح باب التسجيل في المسابقة لسد عدد من الشواغر في تخصصات عديدة في المجال التعليمي، حيث تقوم الوزارة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل بسد شواغر التخصصات العلمية والأكاديمية بالعديد من المراحل التعليمية، الابتدائي والمتوسط وأيضا الثانوي، مع الالتزام بعدد من الشروط ومواعيد التسجيل الإلكتروني.

موقع وزارة التربية والتكوين

وتهتم الوزارة بالمعلم والطالب على حد سواء حيث ترغب في الاهتمام بالطالب بتقديم الخدمة الأفضل له وأيضا الاهتمام بإعداد الكوادر المناسبة للعملية التعليمية، كما تهتم الوزارة بالمعلم من خلال توفير العديد من الوظائف التعليمية له حسب المؤهل الدراسي والدرجة العلمية وسنوات الخبرة، وتقوم بين الحين والآخر بإطلاق تسجيلات مسابقة المعلمين لانتخاب النخبة الأفضل منهم للاشتراك في العام التعليمي الجديد.

الاستعمال الرقمي للبوابات التعليمية

تقوم وزارة التربية والتكوين بمتابعة أحدث تطورات العصر الحديث، وقد أصبح استعمال المنصات الرقمية والتعامل الإلكتروني بين المؤسسات والهيئات وبين الوزارات من الأمور التي اصبح لا غنى عنها بالعصر الحديث، حيث يضمن الدة والسهولة وأيضا سرية البيانات وسرعة التعامل والتواصل فيما بين مؤسسات الدولة، كما يكون الحرص على التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كرونا حيث اصبح من الضروري سير أعمال الدولة دون الاختلاط أو التعامل المباشر بين الأفراد حرصا على صحتهم.

مسابقة الأساتذة 2021

من أكبر المسابقات التعليمية التي يشترك فيها المعلم الجزائري على مدى الأعوام السابقة، حيث يقوم المعلم للتقديم في المسابقة حسب عدد من العوامل:

يتم التقديم حسب الشواغر في الوظائف التعليمية بالوزارة.

يقوم المعلم بالتقدم على حسب المؤهلات الدراسية والتعليمية والكفاءات التي لديه.

تكون سنوات الخبرة عاملا هاما في مفاضلة المعلمين.

رابط تسجيل concours.onec.dz مسابقة الأساتذة بالجزائر

يتم التسجيل الرقمي عبر مسابقة الأساتذة بالجزائر، حيث أعلنت وزارة التربية والتكوين عن حاجتها لسد عدد من الشواغر التعليمية بالعديد من التخصصات، وذلك في كافة المراحل التعليمية للتعليم ما قبل الجامعي، الابتدائي والمتوسط والثانوي، ويتم التسجيل الإلكتروني بالخطوات التالية: