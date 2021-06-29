الجيش الأميركي يرد على قصف قواته بدير الزور شرقي سوريا

قال متحدث أميركي إن القوات الأميركية في سوريا ردت على نيران صواريخ بإطلاق قذائف مدفعية دفاعا عن النفس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن قصفت "بالمدفعية الثقيلة" مدينة الميادين التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران في الريف الشرقي لدير الزور.

وكانت قد أطلقت فصائل موالية لإيران مساء الاثنين، قذائف مدفعية على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكر المتحدث باسم قوات التحالف ضد داعش، الكولونيل وين ماروتو في تغريدة على "تويتر"، أن الهجوم وقع الساعة 7:44 بالتوقيت المحلي.

وأضاف ماروتو أن القوات الأميركية في سوريا، أثناء تعرضها لهجمات صاروخية متعددة، تصرفت دفاعا عن النفس وأطلقت نيرانا مدفعية مضادة للبطاريات على مواقع إطلاق الصواريخ.

ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا، بحسب مصادر عدة.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) القصف، من دون أن تحدد مصدره.

وكان المرصد أشار قبل وقت قليل إلى سماع انفجارات في مدينة الميادين، التي تنتشر فيها ميليشيات طهران.

وتأتي هذه التطورات بعدما شنت الولايات المتحدة ليل الأحد ضربات جوية على فصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا، ردا على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر الأخيرة، ونسبتها واشنطن إلى فصائل موالية لطهران.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعا واحدا في العراق.

وخلف القصف الأميركي خسائر مادية، وأعقبه تحليق في أجواء المنطقة لمقاتلات أميركية وأخرى للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.