الجيش الليبى ينفى الهجوم على مطار الويغ العسكرى : الوضع تحت السيطرة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نشره الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى، اللواء أحمد المسمارى على صفحته بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نفى فيه ما تناولته بعض وسائل الإعلام والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والتى وصفها بـ"المغرضة".

وأضاف: "هذه الوسائل، تداولت خبرا كاذبا بخصوص هجوم على مطار الويغ العسكرى، نافيا وقوع هذا الهجوم على المطار أو أى موقع تابع للجيش الليبى بالجنوب".

وأوضح المسمارى، بأن العميد ركن محمد الخازمى ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب، أكد بأن كافة الحدود الجنوبية، والمطارات تحت سيطرة وحماية قوات الجيش الليبى.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، أن الهدف من نشر هذه الإشاعات، التشويش على العملية العسكرية الأمنية التى يقوم بها الجيش الليبى لتأمين المنطقة الجنوبية، وفرض الأمن وسيادة الدولة، مبينا بأن العملية مستمرة بتعليمات ومتابعة القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، وبإشراف مباشر من غرف العمليات العسكرية المختصة.

ووفقًا لموقع "العين الإخبارية"، صرح العميد ركن محمد الخازمى، ضابط قوة عمليات الجنوب بالجيش الليبى، بأن جميع الحدود الجنوبية لـ ليبيا والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة الليبية.

وقال فى بيان أن الغرض من نشر شائعة الهجوم على مطار الويغ العسكرى، هو التشويش على العملية الأمنية لقوات الليبية بهدف تأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة.

وأكد استمرار العملية الأمنية تحت إشراف القائد العام للجيش الليبى المشير أركان حرب خليفه حفتر، وغرف العمليات العسكرية المختصة.