الاتحاد الإفريقى يعرب عن قلقه إزاء إجراءات أوروبا بشأن اللقاح والسفر

جدة - نرمين السيد - دعا الاتحاد الإفريقى ومركز السيطرة على الأمراض فى إفريقيا مفوضية الاتحاد الأوروبى إلى النظر فى زيادة الوصول إلى اللقاحات المُعترَف بها فى أوروبا، التى تعتبر مُناسِبَة للتداول العالمى من خلال مرفق "كوفاكس".





وقال الاتحاد الإفريقى، فى بيان اليوم الاثنين، "تابعت مفوضية الاتحاد الإفريقى والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بقلق الاتصالات الأخيرة المتعلقة بإمكانية تطبيق شهادة "كوفيد 19" الرقمية للاتحاد الأوروبى والمسماة "جرين باس" على لقاحات كورونا المختلفة"، مضيفًا أن توفر مثل هذه الشهادة تتعارض مع المعاملة العادلة للأشخاص، فبينما اعتمد الاتحاد الأوروبى لقاحات معينة فإن نفس تركيبة اللقاح فى دول أخرى لا يقبلها الاتحاد الأوروبى.

وذكر أن منح "جرين باس" التى تترجَم إلى المرور الأخضر، للسفر والتنقل من قبل الاتحاد الأوروبى ينطبق فقط على اللقاحات التى صادق عليها الاتحاد، فرغم إن لقاح استرزينكا معتمد فى أوروبا فإن ذات اللقاح "كوفشيلد" الذى تنتجه الهند لا يعترف به الاتحاد الأوروبى.

وأكد أن مثل هذه التطورات مثيرة للقلق نظرًا لأن لقاح "كوفشيلد" كان العمود الفقرى لمساهمات مبادرة "كوفاكس" المدعومة من الاتحاد الأوروبى فى برامج التطعيم لدى دول الاتحاد الإفريقى.

من ناحية أخرى، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و400 ألف إصابة مؤكدة، و141 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأوصت المراكز الإفريقية، فى بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وكذلك رصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، والوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.