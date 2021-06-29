لينك نتائج البيام 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومنصة أولياء التلاميذ

لينك نتائج البيام 2021، لقد أدى طلاب شهادة التعليم المتوسط الاختبارات في الفترة ما بين الخامس عشر وحتى السابع عشر من شهر يونيو الجارى، وأكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور هذه الأيام هو متى موعد ظهور نتيجة شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي 2021 للفصل الدراسي الثاني من هذا العام.

لينك نتائج البيام 2021

قامت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر عن تصريح أن نتيجة شهادة التعليم المتوسط سيتم ظهورها خلال الأيام الأولى من شهر يوليه القادم، وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح، وسوم يتم رفعها من خلال الموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهذا الموقع متخصص فى ظهور النتيحة كل عام، وتمر الفترة بين إنهاء الطلاب للإختبارات وظهور النتيجة بأولياء الأمر بالقىق الشديد ورغبتهم الملحة فى معرفة مصير أبنائهم فى نهاية هذه السنة التعليمية، وكما المعتاد من وزارة التربية الوطنية بالجزائر فإنه تقوم عملية إستخراج النقاط الخاصة بالبيام خلال يومين من ظهور النتيجة بشكل عام.

Bem onec dz كشف النقاط

يستطيع الطلاب معرفة نتيجة اختبارات الشهادة التعليم المتوسط خلال إتباعه للخطوات التالية:

يقوم فى البداية بالدخول على الموقع الرسمي لظهور النتيجة وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

يقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل الخاص به.

ثم بعد ذلك كتابة الرقم السرى خاصته.

وفى النهاية يقوم بالضغط على جملة إظهار النتيجة وسوف تظهر نتيجة الطالب .

أولا قم بالدخول على منصة فضاء أولياء التلاميذ من خلال الموقع الرسمي لمنصة فضاء أولياء التلاميذ.

أو الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني.

ثم عليك ملئ جميع البيانات المطلوبة بشكل واضح.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط منصة فضاء أولياء التلاميذكشف معدل نقاط الفصل الثاني

يمكن لجميع الطُلاب وأولياء الأمور كشف معدل نقاط الفصل الثاني بمجرد ظهور النتائج وعبر الدخول إلي منصة فضاء أولياء التلاميذ حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل البريد الإلكتروني وأيضاً رقم الهاتف، ثم كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، وسوف تحصلون على نتيجة شهادة التعليم المتوسط الجزائر عبر لينك نتائج البيام 2021 بكل سهولة ويسر بمجرد ظهور النتيجة.