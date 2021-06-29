موقع فضاء أولياء التلاميذ لسحب كشف نقاط نتائج الفصل الثاني 2021 في الجزائر

موقع فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021 برقم التسجيل، يترقب ستمائة ألف مترشح ومترشحة إعلان نتائج شهادة البيام 2021، حيث يتساءل التلاميذ و أولياءهم عن التوقيت الرسمي لاستظهار النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث أكد الديوان الوطني أن النتائج ستظهر مابين 2 و 5 يوليو القادم وسيتمكن التلاميذ من سحب كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 عبر موقع الديوان الوطني وموقع فضاء الأولياء برقم التسجيل بعد الإعلان مباشرة.

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

عقدت امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2021 في تاريخ 15 و 16 و 17 يونيو الجاري وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة فرضتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، لسلامة الطلاب والطالبات وحرصا على صحتهم من الوباء المنتشر، وكانت وزارة التربية الوطنية قد ألزمت التلاميذ من ارتداء الأقنعة الواقية واستخدام المطهرات والمحافظة على التباعد الاجتماعي لتجنبهم خطر الإصابة من فايروس كورونا.

وقد أطلقت الوزارة المنصة الأرضية الرقمية فضاء الأولياء ليتمك أولياء التلاميذ من الاستعلام عن نتائج الكشوف وسحب النقاط للفصل الدراسي الثاني 2021 بكل يسر وسهولة إلكترونيا لتجنب الازدحام في المدارس.

وقد نوهت الوزارة على الأولياء والتلاميذ أن نتائج الفصل الثاني 2021 لجميع المراحل التعليمية ستظهر عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ.

كشف نقاط نتائج الفصل الثاني 2021

خصصت وزارة التربية الوطنية موقعين رسميين لاستخراج كشف نقاط الفصل الثاني 2021، فضاء الأولياء وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بالمترشح و المترشحة قم بالنقر على أيقونة استظهار النتائج سيتم الآن ظهور علامات ومعدلات نتائج المتوسط

الدخول الى فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني tharwa.education.gov.dz تسجيل دخول ولي التلميذ و كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار كشف نقاط التلاميذ. اختيار التلميذ المراد استخراج نتائجه. إدخال رقم التسجيل للتلميذ. النقر على استعلام النتائج. ظهور النتائج وبالإمكان سحب النقاط وطباعتها.

وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية المقال وقد وضحنا لكم رابط موقع فضاء الأولياء لسحب كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021.