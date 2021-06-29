“بالهوية الرقمية” رابط sso.moe.gov.ae استخراج نتائج الثاني عشر (عام – تطبيقي – نخبة)

- 1/2
- 2/2
رابط sso.moe.gov.ae لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية الإماراتية، والتي تقوم وزارة التربية والتعليم بالدولة بالإعلان عنها حسب الجدول الزمني للاختبارات النهائية لعام 1442 وتصحيح نتائج الطلاب واعتماد النتائج من السيد وزير التعليم، ونقوم بنشر رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب وموعد الإعلان عنها إلكترونيا.موقع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات
وقد بدأت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في جميع مدارس الإمارات العربية المتحدة، وقام الطلاب بالمسارات المختلفة (العام – المتقدم – النخبة – التطبيقي) بأداء الامتحانات بنجاح، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة السبل لنجاح العملية الامتحانية النهائية للطلاب، حيث تم مراجعة اللجان الامتحانية لضمان عدم تسريبات الامتحان بتأمين عدم وصول سبل الغش بين الطلاب بالهاتف النقال أو غيرها، كما تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتعقيم كفة اللجان والحرص على التباعد بين الطلاب للحرص على عدم الإصابة بفيروس كرونا، وتم الانتهاء من امتحانات الطلاب في 18 يونيو 2021 بنجاح ويترقب الطلاب الإعلان عن النتائج.ألية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث
- بدأت الاختبارات للصف الثاني عشر في بداية يونيو 2021.
- انتهت الاختبارات النهائية في 18 يونيو 2021.
- قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط الاستعلام عن النتائج على أن يتم تفعيله بعد اعتماد النتائج وإعلان أسماء الأوائل.
يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بنشر كافة الأخبار التي تخص مسار تصحيح نتائج الطلاب ولجان التصحيح وموعد اعتماد النتائج من السيد وزير التربية والتعليم، على أن يتم تفعيل رابط استخراج نتائج الطلاب من خلال طريقين، الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الصف الثاني عشر أو من خلال الحساب الشخصي للطالب على رابط الموقع، والذي تم به الدخول مسبقا على المنصات التعليمية طوال العام الدراسي السابق، ويتم الاستعلام من خلال رابط النتائج الرسمي بالخطوات التالية:
- يقوم الطالب بالدخول على رابط وزارة التعليم لاستخراج النتائج.
- يتم كتابة رقم الهوية الرقمية للطالب.
- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.
- يتم اختيار ايقونة “الاستعلام عن النتيجة”.
- كما يمكن الدخول والاستعلام بحساب الطالب على رابط الوزارة.
الوسوم
رابط sso.moe.gov.ae لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية الإماراتية، والتي تقوم وزارة التربية والتعليم بالدولة بالإعلان عنها حسب الجدول الزمني للاختبارات النهائية لعام 1442 وتصحيح نتائج الطلاب واعتماد النتائج من السيد وزير التعليم، ونقوم بنشر رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب وموعد الإعلان عنها إلكترونيا.موقع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات
وقد بدأت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في جميع مدارس الإمارات العربية المتحدة، وقام الطلاب بالمسارات المختلفة (العام – المتقدم – النخبة – التطبيقي) بأداء الامتحانات بنجاح، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة السبل لنجاح العملية الامتحانية النهائية للطلاب، حيث تم مراجعة اللجان الامتحانية لضمان عدم تسريبات الامتحان بتأمين عدم وصول سبل الغش بين الطلاب بالهاتف النقال أو غيرها، كما تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتعقيم كفة اللجان والحرص على التباعد بين الطلاب للحرص على عدم الإصابة بفيروس كرونا، وتم الانتهاء من امتحانات الطلاب في 18 يونيو 2021 بنجاح ويترقب الطلاب الإعلان عن النتائج.ألية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث
- بدأت الاختبارات للصف الثاني عشر في بداية يونيو 2021.
- انتهت الاختبارات النهائية في 18 يونيو 2021.
- قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط الاستعلام عن النتائج على أن يتم تفعيله بعد اعتماد النتائج وإعلان أسماء الأوائل.
يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بنشر كافة الأخبار التي تخص مسار تصحيح نتائج الطلاب ولجان التصحيح وموعد اعتماد النتائج من السيد وزير التربية والتعليم، على أن يتم تفعيل رابط استخراج نتائج الطلاب من خلال طريقين، الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الصف الثاني عشر أو من خلال الحساب الشخصي للطالب على رابط الموقع، والذي تم به الدخول مسبقا على المنصات التعليمية طوال العام الدراسي السابق، ويتم الاستعلام من خلال رابط النتائج الرسمي بالخطوات التالية:
- يقوم الطالب بالدخول على رابط وزارة التعليم لاستخراج النتائج.
- يتم كتابة رقم الهوية الرقمية للطالب.
- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.
- يتم اختيار ايقونة “الاستعلام عن النتيجة”.
- كما يمكن الدخول والاستعلام بحساب الطالب على رابط الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بالهوية الرقمية” رابط sso.moe.gov.ae استخراج نتائج الثاني عشر (عام – تطبيقي – نخبة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.