“بالهوية الرقمية” رابط sso.moe.gov.ae استخراج نتائج الثاني عشر (عام – تطبيقي – نخبة)

رابط sso.moe.gov.ae لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية الإماراتية، والتي تقوم وزارة التربية والتعليم بالدولة بالإعلان عنها حسب الجدول الزمني للاختبارات النهائية لعام 1442 وتصحيح نتائج الطلاب واعتماد النتائج من السيد وزير التعليم، ونقوم بنشر رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب وموعد الإعلان عنها إلكترونيا.

موقع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات

وقد بدأت الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في جميع مدارس الإمارات العربية المتحدة، وقام الطلاب بالمسارات المختلفة (العام – المتقدم – النخبة – التطبيقي) بأداء الامتحانات بنجاح، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة السبل لنجاح العملية الامتحانية النهائية للطلاب، حيث تم مراجعة اللجان الامتحانية لضمان عدم تسريبات الامتحان بتأمين عدم وصول سبل الغش بين الطلاب بالهاتف النقال أو غيرها، كما تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتعقيم كفة اللجان والحرص على التباعد بين الطلاب للحرص على عدم الإصابة بفيروس كرونا، وتم الانتهاء من امتحانات الطلاب في 18 يونيو 2021 بنجاح ويترقب الطلاب الإعلان عن النتائج.

بدأت الاختبارات للصف الثاني عشر في بداية يونيو 2021.

انتهت الاختبارات النهائية في 18 يونيو 2021.

قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة رابط الاستعلام عن النتائج على أن يتم تفعيله بعد اعتماد النتائج وإعلان أسماء الأوائل.

ألية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالثالاستعلام عن رابط sso.moe.gov.ae لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر

يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بنشر كافة الأخبار التي تخص مسار تصحيح نتائج الطلاب ولجان التصحيح وموعد اعتماد النتائج من السيد وزير التربية والتعليم، على أن يتم تفعيل رابط استخراج نتائج الطلاب من خلال طريقين، الدخول على رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الصف الثاني عشر أو من خلال الحساب الشخصي للطالب على رابط الموقع، والذي تم به الدخول مسبقا على المنصات التعليمية طوال العام الدراسي السابق، ويتم الاستعلام من خلال رابط النتائج الرسمي بالخطوات التالية: