كورونا فى المغرب .. 6 وفيات و219 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت وزارة الصحة المغربية فى تقريرها اليومى، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" فى المملكة إلى 529 ألفًا و895، فيما بلغ إجمالى الوفيات إلى 9283 حالة.
وكانت السلطات الصحية فى المغرب قد أعلنت تسجيل 452 إصابة وأربعة وفيات بالفيروس التاجى، فى الحصيلة السابقة.
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