رابط التسجيل في كلية التقنية عبر بوابة قبولي الإلكترونية لعام 1443

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كيفية التسجيل في كلية التقنية لعام 1443، تم تدشين إعلان عبر بوابة التدريب التقني والمهني لعام 1443 عن إتاحة التقديم على برامج دبلوم كلية التقنية في كافة فروع المؤسسة العامة ومنشأتها، حيث تم بدأ إجراءات التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” لكلاً من الجنسين البنين والبنات، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمتقدمين، وقد أعلنت هيئة الكلية عن موعد بدء التقديم ليكون متاحًا من يوم ٢٠ يونيو الحالي عبر بوابة قبولي الإلكترونية ذلك بهدف تعزيز خطة القبول والتسجيل بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام ١٤٤٣.
موعد التقديم والتسجيل في كلية التقنية
صرح المهندس جميل بن سعيد، عميد الكلية التقنية بجدة، بأن فترة التسجيل والتقديم بدأت إلكترونياً بالفعل من يوم ٢٠ يونيو الجاري في تمام الساعة 12.00، وتستمر حتى تمام الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء المقبل 27 ذو القعدة الموافق 7 يوليو القادم، حيث يشير التدريب التقني إلى تاريخ التسجيل في الكلية للفصل الأول لعام 1443 وتحديداً لمن يرغب في التسجيل في دورات برامج دبلوم لكلاً من البنين والبنات، وحسب متطلبات كل مقرر يمكنك اختيار اسم الكلية ثم قراءة وصف فترة التدريب، وشرح المهن المتاحة، والأوصاف العامة لبرامج التدريب، وعدد الدورات، والمهارات والقدرات العامة والخاصة.رابط التسجيل في كلية التقنية عبر بوابة قبولي
يتم التقديم في كلية التقنية إلكترونياً للقبول المركزي الموحد للطلاب من خلال بوابة قبولي في المملكة العربية السعودية بخطوات موحدة كالآتي :
- أولاً، تسجيل الدخول إلى بوابة قبولي الإلكترونية.
- ثانياً، كتابة بيانات الطالب من الاسم وكلمة المرور على قبولي، أو إنشاء حساب جديد.
- ثالثًا، كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية الخاصة، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني بشكل صحيح والتأكد من صحتها.
- رابعاً، اختيار نوع البرنامج التدريبي المراد التقديم عليه، مع قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتدريب.
خامساً، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات المطلوبة الضغط كلمة “إرسال”شروط التقديم في الكلية التقنية ١٤٤٣
- أن يكون سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين.
- يحب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب.
- يجب اجتياز قدرات التحصيلي قياس
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.
- ان لا يكون قد تم فصله سابقاً من الكليات التقنية.
- يجب التقديم في برنامج تدريبي واحد خلال فترة التقديم للكلية.
الوسوم
كيفية التسجيل في كلية التقنية لعام 1443، تم تدشين إعلان عبر بوابة التدريب التقني والمهني لعام 1443 عن إتاحة التقديم على برامج دبلوم كلية التقنية في كافة فروع المؤسسة العامة ومنشأتها، حيث تم بدأ إجراءات التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” لكلاً من الجنسين البنين والبنات، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمتقدمين، وقد أعلنت هيئة الكلية عن موعد بدء التقديم ليكون متاحًا من يوم ٢٠ يونيو الحالي عبر بوابة قبولي الإلكترونية ذلك بهدف تعزيز خطة القبول والتسجيل بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام ١٤٤٣.
موعد التقديم والتسجيل في كلية التقنية
صرح المهندس جميل بن سعيد، عميد الكلية التقنية بجدة، بأن فترة التسجيل والتقديم بدأت إلكترونياً بالفعل من يوم ٢٠ يونيو الجاري في تمام الساعة 12.00، وتستمر حتى تمام الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء المقبل 27 ذو القعدة الموافق 7 يوليو القادم، حيث يشير التدريب التقني إلى تاريخ التسجيل في الكلية للفصل الأول لعام 1443 وتحديداً لمن يرغب في التسجيل في دورات برامج دبلوم لكلاً من البنين والبنات، وحسب متطلبات كل مقرر يمكنك اختيار اسم الكلية ثم قراءة وصف فترة التدريب، وشرح المهن المتاحة، والأوصاف العامة لبرامج التدريب، وعدد الدورات، والمهارات والقدرات العامة والخاصة.رابط التسجيل في كلية التقنية عبر بوابة قبولي
يتم التقديم في كلية التقنية إلكترونياً للقبول المركزي الموحد للطلاب من خلال بوابة قبولي في المملكة العربية السعودية بخطوات موحدة كالآتي :
- أولاً، تسجيل الدخول إلى بوابة قبولي الإلكترونية.
- ثانياً، كتابة بيانات الطالب من الاسم وكلمة المرور على قبولي، أو إنشاء حساب جديد.
- ثالثًا، كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية الخاصة، وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني بشكل صحيح والتأكد من صحتها.
- رابعاً، اختيار نوع البرنامج التدريبي المراد التقديم عليه، مع قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالتدريب.
خامساً، بعد الانتهاء من مراجعة البيانات المطلوبة الضغط كلمة “إرسال”شروط التقديم في الكلية التقنية ١٤٤٣
- أن يكون سعودي الجنسية ومن أب وأم سعوديين.
- يحب أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب.
- يجب اجتياز قدرات التحصيلي قياس
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.
- ان لا يكون قد تم فصله سابقاً من الكليات التقنية.
- يجب التقديم في برنامج تدريبي واحد خلال فترة التقديم للكلية.
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