كيفية الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة وشروط التقديم عبر بوابة ريف الإلكترونية

كيفية الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة، هذا ما تم البحث عنه كثيراً من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية حيث تساءل المواطنين عن شروط التقديم على منصة ريف والحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة المياه والزراعة ويتراوح ما بين 2.000 و 4.500 ريال سعودي شهريا وهذه المبالغ غير مستردة، حيث بدأت عمليات البحث بشكل كبير خلال الأيام القليلة عن أبرز المستندات اللازمة للحصول على الدعم الريفي المقدم من وزارة الزراعة وهذا ما سوف نتحدث عنه خلال ذلك المقال.

واشاد القائمون على البرنامج عن رغبتهم في تقديم الدعم المالي للأسر المزارعين ضمن تطبيق استراتيجية رؤية الملكة 2030 حيث يبدأ الدعم المالي من مبلغ قدره 2.000 ريال سعودي، حتي مبلغ مالي قدره 4.500 ريال سعودي ولمدة عام.

كيفية الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة

يستطيع المواطن التواصل مع خدمة ريف عن طريق الخطوات الآتية:

الولوج إلي موقع ريف الإلكتروني

تعبئة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها

الضغط على أيقونة تسجيل

وصرح القائمون على برنامج دعم ريف أن مدة الدعم المالي للمستفيدين مستمرة لمدة 12 شهر، ويكون الدفع كل شهر بشرط خضوع المتقدم لعدد من الشروط والمعايير الأساسية التي تحددها وزارة الزراعة وصرحت الوزارة أن فور قبول التسجيل يتم صرف الدعم المالي في مدة قدرها ٦٠ يومياً .

شروط التقديم للحصول على دعم ريف

وضعت وزارة الزراعة عدة شروط لابد من توافرها للحصول على الدعم ومن أبرزها التالي:

أولاً، عدم وجود سجل تجاري للمتقدم للحصول على الدعم

ثانياً، أن لا يكون لديه وظيفة في القطاع الخاص والحكومي

ثالثًا، أن يكون عمر المستفيد يتراوح من 21 عاماً حتي ٦٠ عاماً

رابعاً، يشترط أن يكون راتب المتقاعد أقل من 6.000 ريال سعودي

خامساً، يشترط التسجيل في البرنامج بالعنوان الوطني.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم ريف

يوجد أوراق ومستندات خاصة يجب توافرها عند التسجيل في برنامج دعم ريف للحصول على الدعم المالي للأسر المنتجة وتتمثل تلك المستندات في التالي:

رقم الهوية الوطنية الخاصة

تاريخ ميلاد المتقدم

رقم جوال المتقدم الذي تم تسجيله في تطبيق أبشر

رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم

آلية تأثير دعم ريف على برامج الدعم الأخرى

يتساءل المواطنين بالمملكة عن أهمية تأثير الدعم الريفي على باقي برامج الدعم المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية وكان الرد من خلال الجهات الحكومية المختصة

أن برنامج الدعم الريفي لا يؤثر على دعم حساب المواطن

الدعم الريفي لا يؤثر على الدعم المقدم من برنامج حافز للمستفيدين

ويؤثر أيضاً الدعم الريفي على مستفيدي التأهل الشامل ومن الممكن رفض طلب الدعم أو أن توجد معاير متغيرة آخري.

أما بالنسبة لمستفيدي الضمان الاجتماعي فإن الدعم الريفي لا يؤثر به.

يؤثر الدعم الريفي على الدعم المقدم من برنامج ساند.

ومن خلال ذلك المقال نكون قد انتهينا من معرفة كيفية التسجيل في برنامج ريف وشروط التقديم عبر منصة ريف الإلكترونية.