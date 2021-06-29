طلاق المليارديرات.. نصب وتخريب وأعمال خيرية وبرامج تلفزيونية

إذا كان هناك شيء لا يستطيع المال شراؤه فهو الزواج السعيد، هذا ما تؤكده قصص انفصال عدد من أشهر المليارديرات حول العالم.

عندما ينفصل زوجان عن بعضهما البعض فإن الأمر يكون عائليا في الغالب، لكن إعلان مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس عن طلاقه، كان له وقع المفاجأة في أوساط الأعمال، لأن الأمر يتعلق بواحد من أغنى الأشخاص في العالم.

وأعلن بيل غيتس وزوجته ميليندا، في بيان مشترك، اتخاذ قرار بإنهاء زواجهما الذي استمر 27 سنة، وطلبا مراعاة خصوصيتهما وهما ينتقلان إلى حياة جديدة.

وبحسب شبكة "بلومبيرغ"، فإن هذا الطلاق يضع ثروة قدرها 146 مليار دولار على المحك، لأن الطليقة ميليندا، ستأخذ حصة كبيرة منها.

ويملك بيل غيتس وزوجته، ثروة هائلة تضم عقارات وأسهما وشركات وهيئات في قطاع الصحة والتغير المناخي والشؤون الاجتماعية.

وأكد الزوجان أنهما سيواصلان القيام بالأعمال الخيرية التي دأبا على دعمهما بشكل سخي، طيلة سنوات، من خلال منظمة "بيل وميليندا غيتس" التي سبق لها أن قدمت أكثر من 50 مليار دولار.

ولم يكن طلاق المليارديرات سلسا دائما كما حدث مع بيل وميليندا، إذ شهدت بعضها صراعات ونزاعات امتدت إلى أروقة القضاء، كما حدث مع بيل غروس وزوجته سو.

وتقدمت سو بطلب للطلاق من زوجها في عام 2016، وخرجت بعد عام بثروة تبلغ 1.3 مليار دولار.

وأشارت تقارير إلى أن تسوية الطلاق لم تعجب بيل، وخصوصا أنه خسر قصرا في كاليفورنيا لصالح سو، تقدّر قيمته بـ31 مليون دولار، الأمر الذي دفعه إلى وضع السمك الميت في فتحات التهوية الخاصة بالعقار، واستخدم رشاشات نفثت روائح كريهة

وفي المقابل، قامت سو التي عرف عنها تعلقها بالفنون، بتزييف لوح لبيكاسو، كان الزوجان يمتلكانها، ليتفاجأ بيل لاحقا بعد فوزه باللوحة عقب الطلاق، بأنها مزورة، في حين أخذت زوجته السابقة النسخة الأصلية.

وبعد 26 عاما من الزواج، أنهى قطب صناعة النفط هارولد هام في عام 2015 زواجه من سو آن، وحصلت الزوجة عل تسوية طلاق وقتها بلغت نحو 975 مليون دولار، بعد معركة قضائية.

ومن قصص طلاق الأثرياء الغريبة، ما حدث مع جاكلين مارس، حفيدة مؤسس شركة "مارس" للسكاكر، والتي تقدّر ثروتها بحسب مجلة "فوربس" الأميركية بـ31.3 مليار دولار.

ودخلت جاكلين معركة قضائية مع زوجها هانك فوغل، الذي ادعى بأنه لم يعرف أن زوجته كانت ثرية.

وشهد فوغل أمام القضاء بأنه كان يعتقد أن قيمة شركة "مارس" هي 30 مليون دولار، وليس 4.6 مليار.

طلاق فني

ذكرت تقارير إخبارية أن نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ستوثق طلاقها من مغني الراب، كاني ويست، على شاشة التلفزيون، التي نالت الشهرة فيه.

وتبلغ قيمة طلاق الزوجين المرتبطين منذ 7 أعوام أكثر من 2 مليار دولار أميركي، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المتوقع أن تتحدث كارداشيان البالغة من العمر (40 عاما) عن الطلاق في الموسم الأخير من برنامج "إي"، الذي يتحدث عن حياتها.

ورصدت الكاميرات بعضا من ملامح المشكلات الأسرية بين كارداشيان وويست.

وقال أحد المصادر أن الطلاق سيكون موضوع الحلقات الأخيرة من البرنامج "إي".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن العائلة وقعت صفقات مربحة مع خدمتين تلفزيونيتين، ومن المتوقع أن يسلط برنامجي الخدمتين في 2021 الضوء على الخلاف بين الزوجين اللذين يحظيان بشهرة واسعة.

وتزوج ويست بكارداشيان في 2014، بعد أعوام من مواعدتها، ولديهما معا 4 أطفال، ابنتهم نورث (7 أعوام)، وابنهم ساينت (5 أعوام)، وابنتهم شيكاغو (3 أعوام)، وطفلهم سالم (عام ونصف).

وقال مصدر إن علاقة الزوجين "انتهت"، وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي.

وأمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار.

طلاق مع وقف التنفيذ

من قصص الطلاق الغريبة المرتبطة بالأثرياء، علاقة وارن بافيت مع زوجته سوزان، فرغم أنهما عاشا منفصلين منذ 1977، إلا أن الأميركي الذي تقدر ثروته بـ101 مليار دولار، لم يطلقها حتى توفيت في عام 2004.