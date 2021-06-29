فواتير الكهرباء بالإنجليزية لغير الناطقين بالعربية وخدمة الفاتورة الإلكترونية وخدمات تطبيق كهرباء للهواتف الذكية

تقدم شركة الكهرباء العديد من الخدمات للمشتركين بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات وعمليات الدفع والتقديم على الخدمة وكذلك الإبلاغ عن أي إعطال أو أية شكاوي من المشتركين، حيث أعلنت شركة الكهرباء أنها ستصدر فواتير الخدمة الكهربائية باللغة الإنجليزية، لغير الناطقين بالعربية من مشتركيها من المقيمين والشركات الأجنبية العاملة في المملكة، بهدف تعزيز التواصل مع كافة المشتركين بهدف تعزيز التواصل مع كافة المشتركين، حيث أكدت شركة الكهرباء في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، أن هذا يأتي بهدف تعزيز التواصل مع كافة مشتركيها.

الفاتورة الثابتة وخدماتها للمشتركين:

ونذكر أن الشركة قامت بتوفير خدمة “الفاتورة الثابتة” التي تقوم بإتاحة المشترك تخصيص مبلغ محدد بشكل ثابت للفاتورة الشهرية من قبل الإدارة بالشركة، على أن يستمر دفع القسط على مدار 12 شهر، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهريًّا، ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خاصة في موسم الصيف، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، ومن الجدير بالذكر ان “الفاتورة الثابتة” مُتاحة لجميع المشتركين في القطاعات السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، مشيرة إلى أنه يمكن التسجيل في هذه الخدمة، عبر موقع الشركة الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الكهرباء ALKAHRABA أو عبر الرقم الموحد 920001100، وأكدت أنه في حال الاشتراك في “الفاتورة الثابتة” لن تفصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، حتى لو زادت قيمة استهلاكه الفعلي عن قيمة المتوسط في الفاتورة الثابتة، طالما هو مشترك فيها وملتزم بالسداد، مشيرةً إلى أن قراءة العدّاد تتم بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحًا فيها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، علمًا أن مراجعة قيمة الاستهلاك واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان، تتم في نهاية كل عام.

خدمات الفاتورة الالكترونية:

من الجدير بالذكر ان شركة الكهرباءوخدمة الفاتورة الالكترونية العديد من الخدمات للمشتركين، فهي خدمة اضافية توفر الحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً عبر البريد الإلكتروني توفيرا للوقت والجهد وعدم اضاعة وقت العملاء والعمل على راحتهم ، ويستطيع المشترك من خلالها :



استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة.

قرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد.

إشعار باستلام سداد الفاتورة.

شركة الكهرباء وتقديم خدماتها من خلال تطبيق الكهرباء للهواتف الذكية :

وفي ظل التحول الرقمي تسعى الشركة السعودية للكهرباء على تطوير خدماتها وفقاً لأحدث التكنولوجيا واستمرار تواصلها مع مشتركيها في أي وقت وأي مكان وتقديم افضل خدمة لكسب رضاء مشتركينها وعملائها ، لذلك أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيقها الخاص بالهواتف الذكية باسم “الكهرباء”، ويأتي هذا التطبيق وفقاً لما تواكبه الشركة من تطور في خدماتها الالكترونية والتقنية، فيخدم هذا التطبيق كافة المشتركين بصورة مبسطة وسهلة للقيام بعدة مهام وهي :

الاستعلام عن الفاتورة واستعراضها عن طريق رقم الحساب. الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق رقم الطلب. استعراض مكاتب الخدمات وطريقة الوصول إليها. عرض المعلومات العامة. التسجيل في خدمة رسائل الجوال القصيرة وخدمة الفاتورة الالكترونية. تعبئة استبيانات لخدمة المشترك.

كل ما عليك تحميل تطبيق كهرباء من خلال جوجل بلاي وبعض روابط التحميل المتاحة لجميع الهواتف الذكية.